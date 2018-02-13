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Скончался Почетный гражданин Липецка Виктор Николаевич Климов

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#почетные граждане
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Скончался Почетный гражданин Липецка Виктор Николаевич Климов

13 февраля на 95-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Липецка  Виктор Николаевич Климов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Липецка.

Климов Виктор Николаевич родился 7 сентября 1923 года в городе Ростов-на-Дону. В конце 1937 года вместе с родителями переехал в Липецк, с которым связана вся его дальнейшая жизнь.

Служба в рядах Вооруженных сил на защите Родины началась для Виктора Николаевича одновременно с окончанием школы – 22 июня 1941 года. Имевшего опыт обучения в липецком аэроклубе юношу направили в 6-ю Воронежскую авиационную школу пилотов, затем – в Борисоглебское военное авиационное училища летчиков им. В. П. Чкалова. В годы учебы служил в полку боевого применения. Потом в одной из воинских частей летчиком-истребителем. В разное время был командиром звена, заместителем командира эскадрильи, командиром.

Двадцать лет Виктор Николаевич Климов прослужил в Вооруженных Силах. В 1961 году вышел в запас и начал «гражданскую» трудовую деятельность. Много лет отдано ДОСААФ и военно-патриотическому воспитанию молодежи. За добросовестный труд Виктор Николаевич удостоен звания Почетный член ДОСААФ СССР, награжден знаком «За отличие в патриотической деятельности». В 1993 году был избран председателем Липецкого городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, возглавлял организацию около 20 лет.

Виктор Николаевич – инициатор добрых и полезных обществу дел, организатор городского смотра-конкурса по героико-патриотическому воспитанию молодежи. Он всегда был в гуще событий, там, где нужно городу и горожанам. Не одно поколение молодых липчан уходило служить в армию с его напутственными словами.

Человек с активной жизненной позицией, разносторонний и неравнодушный стал автором двух поэтических сборников. В них – память о героическом прошлом Родины и бесценный житейский опыт. На одно из стихотворений Виктора Климова написана очень теплая песня о Липецке, ставшая его неофициальным гимном.

Среди наград Виктора Николаевича орден боевого Красного Знамени, два ордена Красной звезды, орден Великой Отечественной войны II степени, медаль «За боевые заслуги». Он – лауреат премии Г. К. Жукова. В 2007 году отмечен знаком «За заслуги перед городом Липецком». Звание «Почетный гражданин города Липецка» было присвоено Виктору Николаевичу в 2010 году.

фото пресс-службы администрации Липецка.
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#почетные граждане
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Комментарии (8)

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Ольга

28 минут назад
Царстивие Небесное! Светлый был человек. Очень жаль...
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007

42 минуты назад
пора..
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спасибо деду

сегодня, 13:14
Царствие небесное Вечная память Виктор Николаевич Климов
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Дед

сегодня, 12:57
Вечная память.
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подполковник

сегодня, 12:35
Царствие небесное Виктору Николаевичу... вечная память... спасибо за Победу 1945 года!!!
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дима

сегодня, 12:33
спасибо деду! царство небесное! пусть земля будет пухом!
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Школа

сегодня, 12:33
Уходит эпоха...
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