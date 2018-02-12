В «Чайке» играет один из лучших бомбардиров «Черноземья», а команда занимает последнее место

Усманская команда перешагнула рубеж в 50 пропущенных мячей.

Усманская «Чайка» потерпела седьмое поражение в семи матчах первенства «Черноземья» по мини-футболу. На своей площадке усманки принимали не хватающий звезд с неба в женском футболе воронежский «Факел», но и ему проиграли – 2:4.

К слову, первый гол, который влетел в ворота усманок, стал 50-м, пропущенным командой в турнире. Такой дырявой обороны, как у команды пенсионера Анатолия Соломахина, больше нет нигде: ближайшие конкуренты пропустили на 18 (!) мячей меньше.

Голы в ворота «Факела» забили Зыбина и Симакина. К слову, Наталья Симакина, играя в коллективе-аутсайдере, умудряется входить в «тройку» лучших бомбардиров первенства «Черноземья». Сейчас она с 9-ю мячами делит 2-3 места с Викторией Бондаревой из «Калужаночки». Лидирует в споре снайперов еще одна представительница идущей на первом месте (6 побед в 6 матчах) «Калуги» Ирина Котуранова – 11 голов.

Сам собой напрашивается вывод: еще не все приличные игроки покинули Усмань, у команды есть потенциал (Симакина, в свое время вызывавшаяся в сборную России среди девушек Сундеева), а твердой тренерской руки нет.

«Факел» и вчерашний соперник воронежская «Сталь» являются одними из аутсайдеров, занимая соответственно 3-е с конца и предпоследнее место. Но «Чайке» Соломахина и они уже не по плечу.