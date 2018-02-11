У усманской «Чайки» все по плану: 2 забили, 8 – пропустили

Если районным властям не все равно, они обязаны провести реформу в команде.

«Чайка» из Усмани провела свой шестой матч в первенстве «Черноземья» по мини-футболу в Воронеже против «Стали» и потерпела шестое поражения.

Ранее мы писали о том, что команда пенсионера Анатолия Соломахина пропускает в среднем по 8 мячей за игру, а забивает – два. Сегодняшний матч полностью подтвердил эту статистику: усманки проиграли – 2:8.

В первом тайме «Чайка» еще держалась – 1:2, но после перерыва пропустила 6 мячей – налицо проблемы с физической готовностью.



Любопытно, что "Сталь" - еще один аутсайдер турнира, набравший первое очко только неделю назад. Но, как видно, и между аутсайдерами - громадная пропасть. Увы, но именно усманская команда остается единственной в турнире, не набравшей ни одного очка. Вот как «Чайка» провела три последних матча: 3:8, 2:8, 2:8. Реформы (в том числе кадровые) в некогда хорошей команде и во всем усманском футболе давно назрели. Слово за местными властями.