Общество

вчера, 18:40

Координатор «Штаба Навального» в Липецке получил 20 суток ареста

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#митинг #Алексей Навальный
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Координатор «Штаба Навального» в Липецке получил 20 суток ареста

Илья Данилов намерен обжаловать решение суда.

Как сообщает «Команда Навального Липецк», координатор региональной организации Илья Данилов получил 20 суток ареста по ч. 8 ст. 20.2 КоАп РФ (« Повторное нарушение установленного порядка проведения митингов»). Ранее такое же наказание суд определил активисту организации Владиславу Злобину. Оба решения суда оппозиционеры намерены обжаловать.

Напомним, что 28 января сторонники Алексея Навального в Липецке присоединились к всероссийской акции «Забастовки избирателей». Не получив разрешения на массовое мероприятие, они вышли на площадь Ленина.

80 1690
#митинг #Алексей Навальный
3

Комментарии (80)

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Липчанин

26 минут назад
Мудак
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Липецк

31 минуту назад
И все таки как же он похож на человека-пингвина из фильма про бэтмена. Видать Новолипецк достал.
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Липецк

40 минут назад
Ленина вспомнили. Типо сажали его. Молодые люди, милые мои вампирята, вы себя в зеркало видели???? 20 суток по административке, это тьфу на одной ноге, а попади вы к уголовникам.... о Ленине с ними разговаривать будите?? Так им это будет не интересно.... о политике??? Думаю тоже.... назовете их провокаторами?? * обьяняться, что это за слово такое....Думаю разговор не потяните.... Ребята сажайте деревья. Быть добру.
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))))))

40 минут назад
Такая задница - мечта рецидивиста !!!
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Прохожий

41 минуту назад
Говорим - Королёв, подразумеваем Путин. Единоросы победят!
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Липчанин

41 минуту назад
Почему мусорилы их на митинге не повязали когда они на соборной стояли? Или когда толпа в 250 человек стоит , у ментов очко подыгрывает, потом спустя время мы их конечно же закроем на 20 суток.Если закон запрещает проводить несанкционированные * тогда не давайте их проводить,вышли люди всех в каталажку,а то как то не по понятиям после драки кулаками махать, находить спустя дни и предъявлять за это! Если закон нарушается отдел Э ,к вам сукам обращаюсь,то тогда не ходите с камерой как блогеры краснопогонные и всех не снимайте,а сразу кидайтесь и арестовывайте.Гнилые мусора,шавки режима, вы жалкие и вас демонтируют рано или поздно как и эту преступную воровскую власть такие парни как Злобин и Данилов,потому что ход истории во все времена показывает одно и тоже:режимы рушатся,диктаторы свергаются. И эта власть воров пройдет,будущее пренадлежит молодежи а не комунистическим пердунам как олежка и не чекистам , Россия будет свободной!
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Липецк

47 минут назад
Идеального государства, общества, человека не существует в * . У всего и всех есть свои изьяны, достоинства и недостатки. Так докажите делом, что вы достойные люди, сделайте достойную вещь, за клоунаду вас ни кто уважать не будет. Провелите флэшмоб, типо сторонники того то, того то расчистили двор от снега, там то, покрасте лопаты в красный цвет.
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Зима

53 минуты назад
Липецк, так не тем языком,без навара для них объясняешь,они далеки от этого.И страшно наверное им,они слово ель, не читают))))
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Липецк

56 минут назад
Тут дело такое, или вы деревья начнете сажать, или вас будут сажать. Оно вам это надо?
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Андрей

вчера, 23:31
Rt, странно пишешь, одним предложением. В школе то учился? Где ж такая статистика, 20 млн. за чертой бедности? Скрин что ли скинь. Я вот смотрю, во дворе машины ставить негде. Все, кто работает, копеечку имеют и живут нормально. А в какой стране по другому? Думаешь в Штатах ты будешь в баре болду гонять, а тебе деньги носить будут? Везде пахать надо. В буквальном и переносном смысле.
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