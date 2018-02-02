вчера, 18:40
Координатор «Штаба Навального» в Липецке получил 20 суток ареста
Илья Данилов намерен обжаловать решение суда.
Как сообщает «Команда Навального Липецк», координатор региональной организации Илья Данилов получил 20 суток ареста по ч. 8 ст. 20.2 КоАп РФ (« Повторное нарушение установленного порядка проведения митингов»). Ранее такое же наказание суд определил активисту организации Владиславу Злобину. Оба решения суда оппозиционеры намерены обжаловать.
Напомним, что 28 января сторонники Алексея Навального в Липецке присоединились к всероссийской акции «Забастовки избирателей». Не получив разрешения на массовое мероприятие, они вышли на площадь Ленина.
Липчанин
Липецк
Липецк
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Липчанин
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Зима
Липецк
Андрей