Координатор «Штаба Навального» в Липецке получил 20 суток ареста

Илья Данилов намерен обжаловать решение суда.

Как сообщает «Команда Навального Липецк», координатор региональной организации Илья Данилов получил 20 суток ареста по ч. 8 ст. 20.2 КоАп РФ (« Повторное нарушение установленного порядка проведения митингов»). Ранее такое же наказание суд определил активисту организации Владиславу Злобину . Оба решения суда оппозиционеры намерены обжаловать.

Напомним, что 28 января сторонники Алексея Навального в Липецке присоединились к всероссийской акции «Забастовки избирателей». Не получив разрешения на массовое мероприятие, они вышли на площадь Ленина.