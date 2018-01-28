Липецкие теннисисты тряхнули стариной в международном турнире

Сборная нашей области заняла первое место в соперничестве со спортсменами из трех стран.

Сборная Липецкой области стала победительницей международного турнира по настольному теннису среди ветеранов в Ракитном Белгородской области.

Ракитное – населенный пункт на границе с Украиной, поэтому в соревнованиях участвовало немало спортсменов из ближнего зарубежья. В Белгородскую область приехала сборная Минска, а также теннисисты из четырех украинских регионов – Донецкой, Луганской, Сумской и харьковской областей. Россию представляли мастера ракетки из 23-х регионов страны.

В возрастной категории «50+» первое место занял многократный чемпион Липецкой области Константин Моргачев.

Самый титулованный участник нашей команды бывший врач «Металлурга» Юрий Старых поднялся на высшую ступень пьедестала почета среди игроков старше 60 лет.

Отметим и самого молодого липецкого ветерана Владимира Горяйнова, который остановился недалеко из «тройки» призеров в турнире «40+» - на 5-м месте.

По пять лучших теннисистов в каждой возрастной категории приносили своей команде очки в командном зачете, где победитель определялся по наименьше сумме мест. Сорная Липецкой области таким образом стала лучшей командой турнира – 7 очков (два первых и одно пятое место). На втором месте – Белгородская область, у которой 8 очков. Замкнули «тройку» теннисисты из Москвы – 10 очков.

За нашу сборную также выступали Валерий Кондауров и Володя Габриэлян (оба свыше 50 лет), но они до призовых мест не добрались.