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сегодня, 13:29

На «Добрососедских играх» в Липецкой области кидались валенками

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#игры #соседи
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На «Добрососедских играх» в Липецкой области кидались валенками

Игры прошли в Елецком районе

В поселке Солидарность Елецкого в минувшую субботу района состоялись традиционные "Добрососедские игры".

«Во дворе собрались и взрослые и дети, чтобы поучаствовать в конкурсах, повеселиться и просто порадоваться долгожданному снегу. А нами была подготовлена конкурсная программа, в которую вошли: метание валенка, гольф валенком, скоростное поедание горячих пирожков. Все получили огромное удовольствие, а победители и ценные призы», сообщает  паблик ДК поселка. 
7 697
#игры #соседи
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Комментарии (7)

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Однако

сегодня, 19:16
я своего ребенка наказал за такие шалости бил ремнём пока задница не посинела
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Захолустье

сегодня, 17:29
Я вот лучше проведу день культурно - дерябну фанфурик и поваляюсь на диване.
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Хохлы темной ночью

сегодня, 14:58
Кидают канализационные люки в газель
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Захолустье

сегодня, 14:40
А что еще могут придумать в Липецке, кроме кидания валенка и хлебания щей лаптем? Только подтирание соплей рукавом и кусание локтей.
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.

сегодня, 14:20
нефилолог, не комментаторы, а корреспонденты
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.

сегодня, 14:19
Елецкого в минувшую субботу района
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нефилолог

сегодня, 14:18
и откуда такие безграмотные комментаторы на Gorod48
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