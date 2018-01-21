сегодня, 13:29
На «Добрососедских играх» в Липецкой области кидались валенками
Игры прошли в Елецком районе
В поселке Солидарность Елецкого в минувшую субботу района состоялись традиционные "Добрососедские игры".«Во дворе собрались и взрослые и дети, чтобы поучаствовать в конкурсах, повеселиться и просто порадоваться долгожданному снегу. А нами была подготовлена конкурсная программа, в которую вошли: метание валенка, гольф валенком, скоростное поедание горячих пирожков. Все получили огромное удовольствие, а победители и ценные призы», сообщает паблик ДК поселка.
Однако
Захолустье
Хохлы темной ночью
Захолустье
.
.
нефилолог