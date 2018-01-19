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Липецкая вечЁрка: банкротство ЦУМа, секунда до трагедии и смерть из-за замечания
Предлагаем вам обзор самых интересных и обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-пользователей в пятницу, 19 января.
Больше всего внимания липчане уделили подробностям поиска свидетелей ДТП. «От удара мою машину выбросило с дороги на бордюр. Машина сразу же загорелась. Спасибо, что одним из первых на пожар среагировал работник МЧС, который был очевидцем происшествия. Его профессионализм спас моему ребенку и мне жизнь».
Не меньше липчан в понедельник взволновала новость про банкротство ЦУМа. Арбитражный суд Липецкой области принял обращение в производство. Заседание по спору назначено на 28 февраля.
Активный отклик получила заметка насчет причин убийства 68-летней липчанки. «Путь женщины проходил вблизи территории небольшой базы отдыха, неподалеку от которой бомжевал Алексей Мазикин. Увидев пенсионерку, бродяга преградил ей дорогу и попытался выпросить денег. Женщина попросила его уйти с тропинки. Обидевшись на тон ее голоса, уязвленный упреками насчет своего внешнего вида и неприятного запаха давно немытого тела, бомж сбил женщину с ног ударом кулака, а затем, уже лежащую на земле, бил до тех пор, пока та не перестала подавать признаков жизни».
Живое обсуждение развернулось по теме произвола властей. «Как Прокашев и Кузнецов обтяпывали вопрос регистрации «отжатого» авто с майором Иваниловым, следователю Антону Кузнецову не известно - обвиняемые, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ, отказались от дачи показаний. А майор Алексей Иванилов заявил следователю, что его действия не противоречили действующему законодательству при оформлении «Фольксвагена-Поло» на Викторию Городниченко. А факт предъявления автоинспекторам испачканного кровью договора купли-продажи при расследовании не подтвердился».
Тем временем больше всего эмоциональных откликов у липчан сегодня вызвал фоторепортаж с пляжа. Там состоялись Крещенские купания.
Больше всего внимания липчане уделили подробностям поиска свидетелей ДТП. «От удара мою машину выбросило с дороги на бордюр. Машина сразу же загорелась. Спасибо, что одним из первых на пожар среагировал работник МЧС, который был очевидцем происшествия. Его профессионализм спас моему ребенку и мне жизнь».
Не меньше липчан в понедельник взволновала новость про банкротство ЦУМа. Арбитражный суд Липецкой области принял обращение в производство. Заседание по спору назначено на 28 февраля.
Активный отклик получила заметка насчет причин убийства 68-летней липчанки. «Путь женщины проходил вблизи территории небольшой базы отдыха, неподалеку от которой бомжевал Алексей Мазикин. Увидев пенсионерку, бродяга преградил ей дорогу и попытался выпросить денег. Женщина попросила его уйти с тропинки. Обидевшись на тон ее голоса, уязвленный упреками насчет своего внешнего вида и неприятного запаха давно немытого тела, бомж сбил женщину с ног ударом кулака, а затем, уже лежащую на земле, бил до тех пор, пока та не перестала подавать признаков жизни».
Живое обсуждение развернулось по теме произвола властей. «Как Прокашев и Кузнецов обтяпывали вопрос регистрации «отжатого» авто с майором Иваниловым, следователю Антону Кузнецову не известно - обвиняемые, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ, отказались от дачи показаний. А майор Алексей Иванилов заявил следователю, что его действия не противоречили действующему законодательству при оформлении «Фольксвагена-Поло» на Викторию Городниченко. А факт предъявления автоинспекторам испачканного кровью договора купли-продажи при расследовании не подтвердился».
Тем временем больше всего эмоциональных откликов у липчан сегодня вызвал фоторепортаж с пляжа. Там состоялись Крещенские купания.