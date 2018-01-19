Происшествия
32 минуты назад
Житель Ставрополья обложил липчанку покрышками и сжег
Следствие установило мотивы зверской расправы над 68-летней женщиной.
Как уже сообщал GOROD48, Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела об убийстве липчанки, обгоревшие останки которой были обнаружены в овраге в окрестностях улицы Механизаторов, установлен и задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Действия 44-летнего уроженца Ставропольского края следствием квалифицированы в соответствии с ч. 1 ст. 105 УК РФ («убийство»).
Как сообщил GOROD48 руководитель Октябрьского отдела СУ СК РФ по Липецкой области Дионис Авмросов, подозреваемый сегодня будет представлен на арест, после чего следствие будет отрабатывать его причастность к совершению других преступлений, которые могли быть совершены им на территории Липецкой и Воронежской областей, а также Ставропольского края.
Алексея Мазикина липецкие оперативники задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Шпаковском районе Ставропольского края, где он жил в семье своей родной сестры. На малую родину он подался после того, как в октябре прошлого года расправился со случайно встретившейся ему женщиной в Липецке.
… 68-летняя Марина Дубовенко пропала без вести после того, как пошла через лог с улицы Механизаторов, где жила, на улицы Буденного к своей подруге, но в гостях у нее так и не появилась. Путь женщины проходил вблизи территории небольшой базы отдыха, неподалеку от которой бомжевал Алексей Мазикин. Увидев пенсионерку, бродяга преградил ей дорогу и попытался выпросить денег. Женщина попросила его уйти с тропинки. Обидевшись на тон ее голоса, уязвленный упреками насчет своего внешнего вида и исходившего от него запаха давно не мытого тела, бомж сбил женщину с ног ударом кулака, а затем, уже лежащую на земле, бил до тех пор, пока та не перестала подавать признаков жизни. Поняв, что он забил человека насмерть, Мазикин отволок тело в заросли бурьяна, обложил старыми автомобильными шинами, облил бензином и сжег.
Уничтожив, как ему показалось, улики, Мазикин выбрался из города и автостопом доехал до станицы, где жила его родная сестра.
Уроженец Ставрополья оказался интересной личностью. Так, он несколько раз судим. Свой криминальный путь Мазикин начал с воровства и наркотиков. Потом попал в колонию за то, что пырнул ножом своего родственника. Отсидев несколько лет по части первой статьи 111 УК РФ, предусматривающей наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему, он после небольшого пребывания на воле опять попал за решетку - на этот раз по части четвертой этой же 111-й статьи за причинение тяжкого вреда здоровью своему родственнику, повлекшему его смерть.
На свободу уже закоренелый уголовник вышел в 2014 году. Некоторое время он жил в семье своей родной сестры, перебиваясь случайными заработками. В прошлом году он поехал в Воронеж продавать сельскохозяйственное оборудование, бывшее в употреблении, а потом решил пожить бродягой. Липецк, по его словам, выбрал потому, что никогда раньше не был в этом городе.
… После исчезновения Марины Дубовенко ее родственники забили тревогу. В результате поисков в декабре в логу в районе улицы Механизаторов было обнаружено пепелище со обожженными костями и остатками одежды. Это были останки пропавшей пенсионерки.
Алексей Мерзликин сообщил следствию, что после расправы над липчанкой забрал из ее сумки три тысячи рублей и ее мобильный телефон. Свою вину в совершении убийства подозреваемый признал полностью, дав подробные показания об обстоятельствах произошедшего.
Как сообщил GOROD48 руководитель Октябрьского отдела СУ СК РФ по Липецкой области Дионис Авмросов, подозреваемый сегодня будет представлен на арест, после чего следствие будет отрабатывать его причастность к совершению других преступлений, которые могли быть совершены им на территории Липецкой и Воронежской областей, а также Ставропольского края.
Алексея Мазикина липецкие оперативники задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Шпаковском районе Ставропольского края, где он жил в семье своей родной сестры. На малую родину он подался после того, как в октябре прошлого года расправился со случайно встретившейся ему женщиной в Липецке.
… 68-летняя Марина Дубовенко пропала без вести после того, как пошла через лог с улицы Механизаторов, где жила, на улицы Буденного к своей подруге, но в гостях у нее так и не появилась. Путь женщины проходил вблизи территории небольшой базы отдыха, неподалеку от которой бомжевал Алексей Мазикин. Увидев пенсионерку, бродяга преградил ей дорогу и попытался выпросить денег. Женщина попросила его уйти с тропинки. Обидевшись на тон ее голоса, уязвленный упреками насчет своего внешнего вида и исходившего от него запаха давно не мытого тела, бомж сбил женщину с ног ударом кулака, а затем, уже лежащую на земле, бил до тех пор, пока та не перестала подавать признаков жизни. Поняв, что он забил человека насмерть, Мазикин отволок тело в заросли бурьяна, обложил старыми автомобильными шинами, облил бензином и сжег.
Уничтожив, как ему показалось, улики, Мазикин выбрался из города и автостопом доехал до станицы, где жила его родная сестра.
Уроженец Ставрополья оказался интересной личностью. Так, он несколько раз судим. Свой криминальный путь Мазикин начал с воровства и наркотиков. Потом попал в колонию за то, что пырнул ножом своего родственника. Отсидев несколько лет по части первой статьи 111 УК РФ, предусматривающей наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему, он после небольшого пребывания на воле опять попал за решетку - на этот раз по части четвертой этой же 111-й статьи за причинение тяжкого вреда здоровью своему родственнику, повлекшему его смерть.
На свободу уже закоренелый уголовник вышел в 2014 году. Некоторое время он жил в семье своей родной сестры, перебиваясь случайными заработками. В прошлом году он поехал в Воронеж продавать сельскохозяйственное оборудование, бывшее в употреблении, а потом решил пожить бродягой. Липецк, по его словам, выбрал потому, что никогда раньше не был в этом городе.
… После исчезновения Марины Дубовенко ее родственники забили тревогу. В результате поисков в декабре в логу в районе улицы Механизаторов было обнаружено пепелище со обожженными костями и остатками одежды. Это были останки пропавшей пенсионерки.
Алексей Мерзликин сообщил следствию, что после расправы над липчанкой забрал из ее сумки три тысячи рублей и ее мобильный телефон. Свою вину в совершении убийства подозреваемый признал полностью, дав подробные показания об обстоятельствах произошедшего.
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Гражданин