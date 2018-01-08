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сегодня, 13:29

Директор магазина в Петербурге изрезал клиента‍ стеклом

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Директор магазина в Петербурге изрезал клиента‍ стеклом

Житель Петербурга оказался в больнице после посещения продуктового ларька

Множественными колото-резанные ранами закончился поход в продуктовый магазин у жителя Санкт-Петербурга, - сообщает РЕН ТВ.

В продуктовом ларьке на улице Маршала Казакова в Петербурге, вечером 7 января разгорелся конфликт между покупателем и хозяином магазина. По словам самого потерпевшего, в ходе перебранки на него набросился директор магазина с осколком битого стекла. В результате нападения у потерпевшего мужчины 1977 года рождения диагностированы множественные колото-резанные раны шеи, грудной клетки, брюшной полости, кистей рук, а также проникающее ранение тонкой кишки.

После этого подозреваемый в нападении скрылся. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Сейчас нападавшего разыскивают правоохранители.
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