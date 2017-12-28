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вчера, 20:16
Липецкая вечЁрка: новые деньги, новый строитель и новый бренд
Предлагаем вам познакомиться с самыми популярными и обсуждаемыми событиями из жизни Липецка и региона по версии интернет-пользователей в среду, 27 декабря.
Максимальное внимание липчан было приковано к новости про деньги. Однако 200-рублевки и купюры достоинством в 2000 рублей не попадут в свободный оборот.
Не менее активно интернет-пользователи интересовались подробностями назначения в мэрии Липецка. Департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка с 27 декабря возглавит 36-летний Михаил Бакланов. Соответствующее распоряжение о его назначении подписал сегодня глава Липецка Сергей Иванов.
Оживленное обсуждение вызвало сообщение про рейтинг мэров. По результатам исследования, эксперты определили мэра Липецка Сергея Иванова во вторую группу мэров, поставив на 30 место.
Множество мнений собрала тема выплаты пенсий. С 1 января 2018 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут увеличены на 3,7%, что выше показателя прогнозной инфляции за 2017 год.
Между тем немало эмоций у липчан вызвало сообщение насчет разработки бренда региона. И нам с этим жить... но это неточно.
Максимальное внимание липчан было приковано к новости про деньги. Однако 200-рублевки и купюры достоинством в 2000 рублей не попадут в свободный оборот.
Не менее активно интернет-пользователи интересовались подробностями назначения в мэрии Липецка. Департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка с 27 декабря возглавит 36-летний Михаил Бакланов. Соответствующее распоряжение о его назначении подписал сегодня глава Липецка Сергей Иванов.
Оживленное обсуждение вызвало сообщение про рейтинг мэров. По результатам исследования, эксперты определили мэра Липецка Сергея Иванова во вторую группу мэров, поставив на 30 место.
Множество мнений собрала тема выплаты пенсий. С 1 января 2018 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут увеличены на 3,7%, что выше показателя прогнозной инфляции за 2017 год.
Между тем немало эмоций у липчан вызвало сообщение насчет разработки бренда региона. И нам с этим жить... но это неточно.