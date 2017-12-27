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сегодня, 10:41

В Липецк пришли новые деньги

46 6877
#деньги
3
В Липецк пришли новые деньги

Однако 200-рублевки и купюры достоинством в 2000 рублей не попадут в свободный оборот.

ЛКБ получил новые деньги. Или, как говорят банкиры, листы. На 200-рублевых купюрах изображены руины Херсонеса, поэтому их можно назвать «крымскими» (ранее в оборот Центробанком РФ были запущены «крымские» 100-рублевые купюры с видами Севастополя и Ласточкиного гнезда). На банкноте номиналом в 2000 рублей изображены печально известные космодром Восточный (с него был осуществлен запуск всего двух ракет, причем второй был неудачным) и мост на остров Русский, где живут 4 тысячи человек (мост обошелся казне более чем в 32 млрд рублей).

Впрочем, в свободный оборот новые купюры не попадут. Об этом свидетельствует тот факт, что по инкассации в Главное управление Центрального банка РФ по Липецкой области с момента введения в оборот «крымских» и «олимпийских» денег не попала ни одна такая банкнота.
46 6877
#деньги
3

Комментарии (46)

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Мара

15 минут назад
Вопрос, а транспортную карту к черному терминальчику прикладывали? После того как положили деньги, надо еще их активировать на транспортной карте
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Бывший водитель.

15 минут назад
Вопрос.Тетенька,Вам господин "Я" правильно посоветовал,после того,как перевели деньги на транспортную карту надо ОБЯЗАТЕЛЬНО приложить эту карту к актуализатору,дабы подтвердить или проще сказать активизировать поступившие деньги на счету карты,без этого действия карта никогда не дождется денег,тобишь они просто не дойдут,зависнут.Послушайте людского совета.
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Я

30 минут назад
Вопрос, к актуализатору потом прикладывали?а то не придут,останутся в воздухе висеть
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Вопрос

34 минуты назад
Положила деньги через терминал Сбербанка на транспортную карту 3 дня назад (в понедельник) и до сих пор денег нет. У кого-нибудь была такая ситуация?
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Голосуй не голосуй....

46 минут назад
Голосуйте за Грудинина и будет Вам счастье.
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гость

57 минут назад
То руины Херсонеса, то печально известный космодром .Даже новые купюрки говорят ,что дальше хуже.
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Тоже слышал это от самого кассира

сегодня, 16:35
Прохожий, что голова кружится и слабое состояние
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Егор

сегодня, 16:32
Прохожий, Слишком яркие краски, подозрительно. Ну а правду вам никто не скажет, особенно если люди от этих купюр отравились.
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Туса

сегодня, 16:31
Щас пыня в пятый раз назначит себя президентом, продолжится стабильное разложение Росии. Я не хочу участвовать в цирке с так называемыми выборами, если Навального не допустят.
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Прохожий

сегодня, 16:30
А я читал, что краска на этих новых деньгах ядовитая и много кассиров отравилось, Правда?
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