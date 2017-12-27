В Липецк пришли новые деньги

Однако 200-рублевки и купюры достоинством в 2000 рублей не попадут в свободный оборот.

ЛКБ получил новые деньги. Или, как говорят банкиры, листы. На 200-рублевых купюрах изображены руины Херсонеса, поэтому их можно назвать «крымскими» (ранее в оборот Центробанком РФ были запущены «крымские» 100-рублевые купюры с видами Севастополя и Ласточкиного гнезда). На банкноте номиналом в 2000 рублей изображены печально известные космодром Восточный (с него был осуществлен запуск всего двух ракет, причем второй был неудачным) и мост на остров Русский, где живут 4 тысячи человек (мост обошелся казне более чем в 32 млрд рублей).



Впрочем, в свободный оборот новые купюры не попадут. Об этом свидетельствует тот факт, что по инкассации в Главное управление Центрального банка РФ по Липецкой области с момента введения в оборот «крымских» и «олимпийских» денег не попала ни одна такая банкнота.