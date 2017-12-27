Общество

сегодня, 10:42

Глава Липецка Сергей Иванов по итогам года занял 30 место в национальном рейтинге мэров

38 1252
#рейтинг
Глава Липецка Сергей Иванов по итогам года занял 30 место в национальном рейтинге мэров

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ подготовили итоговое за 2017 год исследование, посвящённое оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации.

Исследование проведено ЦИК «Рейтинг» в партнёрстве с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации. Его объектами являются мэры 88 городов России.

Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Заочные экспертные опросы проводились с использованием некоторых положений методики Уильяма Гордона («Синектики»). Ключевой являлась установка «Синектики» о повышении релевантности результатов, в случае привлечения в качестве респондентов не только экспертов узкой специализации, но и людей абсолютно разных с профессиональной точки зрения. Таким образом, в «Национальном рейтинге мэров» сознательно задействован максимально широкий круг экспертов различной профессиональной и социальной принадлежности. Такой их состав, кроме того, позволяет сделать результаты исследования наиболее демократичными, наиболее приближенными к мнению «простых людей» с понятной поправкой на большую информированность и способность к анализу представителей экспертного сообщества.

Анкеты, рассылаемые экспертам, не только давали им возможность формально оценить работу того или иного мэра, но и предлагали обосновывать свои выводы. Подобные обоснования позволяют выявить причины успеха или неудачи муниципальных руководителей в глазах экспертов. На основании этих анкет формируются тексты аналитической части «Национального рейтинга». Именно анкеты являются основным источником, на основании которого выстраиваются таблицы исследования.

По результатам исследования, эксперты определили мэра Липецка Сергея Иванова во вторую группу мэров, поставив на 30 место. 

38 1252
#рейтинг

Комментарии (38)

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Одессит .

9 минут назад
Он похож на папандопалу в одесском кичмане шнырем был. Это шнырь губернатора.
ответить

тербунатор

31 минуту назад
ну ка ЦЫЦ! помычите мне тут перед выбрами!
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Приплыли

35 минут назад
Дальше плыть некуда. Липецк и раньше не блистал, но сейчас превратился в грязное болото. Дороги уже убиты. К весне будет полный пипец! Город тонет в грязи и нищете. Был вчера в Белгороде, там Европа! Липецк - глухая деревня с пеньками у власти. Ещё лет 5 в таком кошмаре и крах.
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интересно

42 минуты назад
а кокое место заняли липецкие дороги, которые все в норках, пардон, в дырках ???
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Нечего на зеркало пенять

53 минуты назад
skrip, коли рожа крива!
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С бакланами поаккуратнее- это хищники

56 минут назад
!?, в Питере крышу нового стадиона сожрали.
ответить

Идите со своим РосПутиным дальше

58 минут назад
Прохожий, назад в будущее.
ответить

...

сегодня, 16:34
Прохожий, МЭР не умер, он мёртвым родился... а по поводу неявки на выборы скажу одно, на них уже давно никто не ходит, кроме загнанных туда дуриком бюджетников и пары полоумных пенсионеров, но Алтух в любом случае обеспечит "рекордную явку" а 149% Есть одна надежда, что вновь назначенный смотрящий за ЦФО, Гордеев доведёт до Москвы, какой бардак здесь творится, и разгонит это тухлое тербунское болото...
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Ира

сегодня, 16:14
Иванов как то не похож на мэра г.Липецк,больше на фермера.мэра других городов представительнее ...
ответить

,

сегодня, 16:08
Голосуем за продление 315 маршрута до Аршина http://narodportal.ru/idea/view/idokdao.html . Спасибо! С наступающими!!!
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