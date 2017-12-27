Липецкая Земля в липовом цвете

Окончательный бренд Липецкой области презентуют не раньше марта-апреля.

В Липецкой области сегодня подводят первые итоги работы по созданию идентичности Липецкой области для повышения её туристической привлекательности. По словам вице-губернатора Юрия Тарана, основной акцент при разработке был сделан на внутренний туризм, а окончательно концепцию туристического имиджа региона презентую не раньше марта-апреля.



Липецкая Земля должна ассоциироваться с чистотой, спокойствием и светом - считают столичные пиарщики. Ключевая идея - солнце на ладони. А еще о нашем регионе попытались рассказать словами "сила покоя" и "благодать".



В качестве архетипа предлагают понятие "добрый человек".



По словам генерального директора ООО "ИНСТИД" и главного идеолога липецкого бренда Александра Гранда, ключевые цвета бренда - липовый, шоколадный. Логотип работает с образом петли, напоминающем о елецких кружевах, о том, что область сплетена из 5 других регионов. Но липецкие специалисты возразили: петля в сознании русского человека ассоциируется с негативом. Кроме того, многим показался логотип с петлями грузинским. А в английском написании прочитать его и вовсе практически невозможно. У руководителя клуба "Копьё" Павла Семёнова возник вопрос и к цветку, напоминающему японские хризантемы.



Сегодня показали первые разработки упаковки для подарков и сами сувениры.



Регионообразующий фестиваль предлагают проводить в конце апреля-мае. Туристов предлагают зазывать в регион для своеобразной "перезагрузки" - приезжай, отключись от телефона, очисть голову, вырвись из петли.



Липецкую Землю позиционируют как дачу, усадьбу. Сюда должны приезжать за раем. Эту идею активно поддержали владелец усадьбы "Скорняково-Архангельское" Алексей Шкрапкин и липецкий дизайнер Влад Шишкин. Но и те, кто высоко оценили разработку, заметили, что ничего уникального в ней нет, а в основе лежит стиль Прованс лайт или кантри.



Работы по развитию идентичности Липецкой области велись с сентября. Для этого разработчики проехали 1500 километров, провели более 40 интервью с представителями государственных организаций и частного бизнеса в сфере туризма и гостеприимства, творческих и деловых кругов области, студентами, представителями государственной власти и рядовыми жителями. Исследовательская группа в составе 4 специалистов посетила 7 центров привлечения туристов: Липецк, Грязи, Елец, Задонск, Лебедянь, Лев Толстой, Чаплыгин, а также объекты туристического интереса: храмы, парки, заповедники. Были проведены встречи на предприятиях области, осмотрен 21 музей, проведены наблюдения публичных и профессиональных мероприятий, изучены объекты инфраструктуры туризма и гостеприимства.



О том, как над имиджем Липецка трудились сотрудники компании INSTID (Институт идентичности) даже написала влиятельная британская газета «Гардиан». Правда, там Липецк предстал совсем не привлекательным местом. Автор лонгрида рассказал о стреляющем сигарету хмуром мужчине, сообщившем, что в Липецке смотреть нечего, об однотипных зданиях с хлипкими раздвижными окнами и балконами, кондиционерами и спутниковыми тарелками, о неприглядном виде Нижнего парка. Липецк в статье британской газеты наводит тоску — студенты мечтают отсюда уехать.



Перед московской фирмой ООО «ИНСТИД» была поставлена задача создать актуальный и привлекательный образ Липецкой области в России и мире, способствовать соответствующему развитию сферы гостеприимства, сервиса и туризма и повышению уровня доходов и качества жизни в регионе.



В результате работы должен был родиться «идеальный образ Липецкой Земли», основанный на мировоззрении и традиции её жителей. Но образ получился скорее универсальным и подходящим едва ли не любому региону в центре России, чем оригинальным.



Ранее «ИНСТИД» проводил программы Visit Tatarstan, Hаследие Татарстана, работал с идентичностью Башкирии, Новой Москвы, Краснодарского края, Минска, Еревана, Иркутска, был финалистом проекта создания туристического бренда России.



Сегодня Россия занимает пятое место в мире по объёмам трат туристов (53,5 миллиарда долларов CША в 2014). Визовые ограничения, санкции и международное напряжение благоприятно сказались на росте внутреннего туризма в России, объёмы которого продолжают увеличиваться. Началась конкуренция регионов России за туристические потоки, и Липецкая область тоже активно включилась в эту борьбу.



