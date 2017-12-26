Директор издательства «Елец Реклама» заплатит штраф за оскорбление главы города

Мэра Ельца издатель обвинил во взяточничестве.

Собранные следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области признаны судом достаточными для вынесения приговора директору издательской организации «Елец Реклама», виновному в совершении преступлений, предусмотренных ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти), ч. 5 ст. 128.1 УК РФ (распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица (клевета), соединенных с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления, а также публичного оскорбления представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, следствием и судом установлено, что учредитель и директор общества с ограниченной ответственностью «Елец Реклама», специализирующегося на издательской деятельности, дал указание опубликовать на страницах подконтрольной ему еженедельной газеты, статью, порочащую честь и достоинство главы города Ельца. Публикация, автором которой выступил сам директор рекламного проспекта, содержала заведомо ложные обвинения мэра во взяточничестве, хищениях и злоупотреблениях должностными полномочиями. Доводы обвиняемого были проверены в рамках доследственной проверки и не нашли своего подтверждения. Номер рекламной газеты с клеветой вышел в августе 2016 года тиражом 1700 экземпляров и был распространен на территории Липецкой области через сеть магазинов и киосков. Причем автор статьи не стеснялся в выражениях и использовал оскорбительные слова, выраженные в неприличной форме и содержащие отрицательную оценку деловых и личностных качеств действующего градоначальника.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступлений обвиняемый признал, принес мэру публичные извинения, опубликовав их в той же газете, и ходатайствовал о прекращении уголовного преследования с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Следствием ходатайство было удовлетворено и материалы уголовного дела направлены в суд.

Учитывая все обстоятельства, суд приговорил виновного к штрафу в размере 30 тысяч рублей.