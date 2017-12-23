сегодня, 13:50
Следователи привезли сиротам подарки
Сладкие наборы и заряд хорошего настроения. Следователи следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области поздравили подшефных с приближающимися праздниками. Подарки, приобретенные на личные средства сотрудников регионального СКР, получили все воспитанники специальной школы - интерната города Грязи.
Особое внимание в спецшколе уделяется разработке новых методик развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Новации педагога дополнительного образования и её руководителя оценены на самом высоком уровне и удостоены премии правительства Российской Федерации. Накануне состоялось её торжественное вручение в Москве.
Сотрудники следственного управления поздравили лауреатов правительственной премии с признанием их заслуг, а подшефных с наступающими Новым годом и Рождеством. Хотя праздники для детей уже начались. С участием главных новогодних символов Дедом Морозом и Снегурочкой в стенах спецшколы-интерната состоялось театрализованное представление, в котором приняли участие и сотрудники регионального СКР.
Александр
Magnuss
злой обыватель
skrip
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