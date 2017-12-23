Общество

сегодня, 13:50

Следователи привезли сиротам подарки

5 371
#благотворительность
Следователи привезли сиротам подарки

Сладкие наборы и заряд хорошего настроения. Следователи следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области поздравили подшефных с приближающимися праздниками. Подарки, приобретенные на личные средства сотрудников регионального СКР, получили все воспитанники специальной школы - интерната города Грязи.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, в образовательном учреждении получают знания 150 детей с ограниченными возможностями здоровья, 20 из них – сироты. Об условиях их обучения и проживания шефам рассказал директор спецшколы-интерната Дмитрий Батищев, устроив экскурсию по корпусам интерната, в которых идет капитальный ремонт. Сотрудники следственного управления оценили комфорт, создаваемый для подшефных, отметив современный подход руководства в работе с учетом всех норм и правил, а также создание в интернате безбарьерной среды.

Особое внимание в спецшколе уделяется разработке новых методик развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Новации педагога дополнительного образования и её руководителя оценены на самом высоком уровне и удостоены премии правительства Российской Федерации. Накануне состоялось её торжественное вручение в Москве.

Сотрудники следственного управления поздравили лауреатов правительственной премии с признанием их заслуг, а подшефных с наступающими Новым годом и Рождеством. Хотя праздники для детей уже начались. С участием главных новогодних символов Дедом Морозом и Снегурочкой в стенах спецшколы-интерната состоялось театрализованное представление, в котором приняли участие и сотрудники регионального СКР.
5 371
#благотворительность

Комментарии (5)

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Александр

1 минуту назад
Сотрудники следственного комитета занимались бы лучше своими делами. Сталкнулся с ними пару раз и в шоке чему их учили работать не кто не хочет пока сам приступника не поймаешь и не приведёшь не кто не пошевелится у меня просто слов нет
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Magnuss

32 минуты назад
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma
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злой обыватель

сегодня, 16:19
Подрастут детишки, станут совершеннолетними, путингское воровское государство выбросить их на улицу. Пойдут они скитаться по малинам и хазам. У следователей и прокуроров уже другой "подарочек" вам будет.)
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skrip

сегодня, 14:03
Наручники ,элетронные браслеты,дубинки,шокеры,перцовые балончики (для особливо любящих пошутить).
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+

сегодня, 14:00
ПРОДЛИТЬ МАРШРУТ №315 ДО АРШИНА, НАРОД ГОЛОСУЕМ, ПОЖ-ТА http://narodportal.ru/idea/view/idokdao.html
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