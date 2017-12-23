Следователи привезли сиротам подарки

Сладкие наборы и заряд хорошего настроения. Следователи следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области поздравили подшефных с приближающимися праздниками. Подарки, приобретенные на личные средства сотрудников регионального СКР, получили все воспитанники специальной школы - интерната города Грязи.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, в образовательном учреждении получают знания 150 детей с ограниченными возможностями здоровья, 20 из них – сироты. Об условиях их обучения и проживания шефам рассказал директор спецшколы-интерната Дмитрий Батищев, устроив экскурсию по корпусам интерната, в которых идет капитальный ремонт. Сотрудники следственного управления оценили комфорт, создаваемый для подшефных, отметив современный подход руководства в работе с учетом всех норм и правил, а также создание в интернате безбарьерной среды.



Особое внимание в спецшколе уделяется разработке новых методик развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Новации педагога дополнительного образования и её руководителя оценены на самом высоком уровне и удостоены премии правительства Российской Федерации. Накануне состоялось её торжественное вручение в Москве.



Сотрудники следственного управления поздравили лауреатов правительственной премии с признанием их заслуг, а подшефных с наступающими Новым годом и Рождеством. Хотя праздники для детей уже начались. С участием главных новогодних символов Дедом Морозом и Снегурочкой в стенах спецшколы-интерната состоялось театрализованное представление, в котором приняли участие и сотрудники регионального СКР.