Общество

27 минут назад

Розничная продажа алкоголя снова будет ограничена

195
#алкоголь
Розничная продажа алкоголя снова будет ограничена

В Липецке 16 декабря возле областного центра культуры (улица Космонавтов, 56а) с 11:00 до 13:00 ограничат продажу алкоголя. 

Как сообщает пресс-служба администрации города, здесь пройдет митинг.

Согласно соответствующему закону в местах массового скопления граждан при проведении публичных мероприятий, на территории их проведения и на прилегающих территориях не допускается розничная продажа алкогольной продукции за два часа до заявленного времени начала публичного мероприятия, во время его проведения и в течение двух часов после заявленного времени окончания публичного мероприятия.


195
#алкоголь

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