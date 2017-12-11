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сегодня, 14:33

Жителей Сселок судят за убийство строителя

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#убийство #суд
Жителей Сселок судят за убийство строителя

Причиной произошедшего мог стать коммерческий конфликт

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Сегодня в Липецком областном суде началось слушание уголовного дела по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ – убийство группой лиц по предварительному сговору.

На скамье подсудимых - дядя и племянник Сергей и Алексей Маковы. По версии следствия, которую в зале суда огласил гособвинитель Владимир Федянин, они работали на территории бывшей автоколонны №1143. 3 октября 2016 года около пяти часов вечера между ними и Михаилом Толмачевым произошел конфликт. Последний высказал подозрения, что родственники украли строительный инвентарь, что их оскорбило, и они решили убить Толмачева. Алексей Маков нанес неустановленным колюще-режущим предметом не менее пяти ударов в область живота,  а дядя три раза ударил по голове гвоздодером. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Вину свою подсудимые не признали.

 Сегодня в суде присутствовала жена погибшего и дочь, признанные по делу пострадавшими. Они рассказали, что муж и отец вел здоровый образ жизни, был мастером спорта по джиу-джитсу, по утрам занимался гимнастикой, и физической формой выделялся на фоне подозреваемых. Как такое могло произойти, они не знают. Михаил Толмачев никогда не жаловался на проблемы на работе. Был примером для подражания, с подчиненными  общался на равных и был верующим человеком.

В то же время GOROD48 стало известна и иная версия зародившегося конфликта. Так,  обвиняемые сегодня родственники работали на демонтаже кирпичного здания. Изначально они были приглашены на стройку партнером погибшего на условии того, что они по окончанию работы заберут плиты. Однако обещанного не получили, так как объем работ заказчику показался недостаточным.  Из-за этого, якобы, и возник конфликт приведший к трагедии.

Судебное следствие продолжается. 

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#убийство #суд

Комментарии (5)

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Одноклассница

4 минуты назад
Татьяна все верно сказала Что он был спортсменом ., верующим и очень надежным человеком УРОДЫ- лишили человека жизни Как вы ходите по этой зкмле Что ж вы кулаками свою правоту не доказали а как трусы и недоделки взяли ножи и гвоздодеры
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Гость в липецке

19 минут назад
ВОСТРИКОВ АЛЕКСЕЙ ВО ВСЁМ ВИНОВЕН,,,,,,,ОН ЕГО И ПОДСТАВИЛ,,,,,,А САМ ЖОПОЙ В КУСТЫ,,,,,, С НЕГО НАДО БЫЛО НАЧИНАТЬ,,,,,,С ЭТОЙ ОВЦЫ!!!!!!!!
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ну*ну

22 минуты назад
Начальнику УМВД, не нравится - не покупай!
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обыватель

28 минут назад
такие репы во всех судах заседаают.их что специально откармливают?
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Начальнику УМВД

38 минут назад
Желательно обратить внимание своих подчиненных на магазин "Модный базар" на ул. Советской д.64., находиться широкий ассортимент возможно контрафактного товара начиная от духов и заканчивая одежды и обуви известных и не очень брендов.
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