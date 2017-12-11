Два матча в Туле выиграла липецкая команда, существование которой не афишируют

Это просто «Баскетбол и тайная комната»!

С двумя победами в гостевых матчах в Туле в первенстве ЦФО можно поздравить женскую баскетбольную «Липчанку».

Это были лишь 3-й и 4-й поединки подопечных Татьяны Шараповой в сезоне. В первой игре на тульском паркете наши девушки были сильнее хозяев – 66:57, а во втором матче в напряженной концовке отстояли добытое преимущество – 71:70.

В первом матче просто гениально сыграла центровая Татьяна Архипова, которая принесла команде две трети (!) всех очков – 40 и добавила к этому 24 подбора.

Второй поединок завершился «триллером» из разряда тех, за которые мы так любим баскетбол. Липчанки выигрывали в концовке – 71:65, но преимущество чуть было не растаяло, «как с былых яблонь дым». Хозяйки забросили трехочковый, а затем после стремительного прохода под щит набрали еще два очка. Играть оставалось три секунды, но и этого времени … могло хватить «Липчанке», чтобы упустить победу.

Играющая тренер Татьяна Шарапова (вообще-то она совершает грубые ошибки раз в году, но сегодня был именно этот день) потеряла мяч, баскетболистка «Тулы» атаковала наше кольцо, но мяч в цель не попал.

Вновь блистала Архипова, ставшая самой результативной в составах обеих команд – 22 очка и 23 подбора. Здорово сыграла и Светлана Игнатовская – 17 очков и 10 подборов.

Вот такие страсти кипят в женском баскетболе! Жаль только, что липецкие болельщики от всего этого ужасно далеки.

Руководство клуба продолжает политику, чтобы не информировать любителей спорта о своих матчах – ни с помощью афиш, ни через СМИ, которые читают люди, а не только сами журналисты. Поэтому на первых матчах сезона («Липчанка» один раз выиграла и один раз проиграла курскому «СШОР-Динамо») в зале вновь почти не было болельщиков.

Доходит до смешного. Немногочисленные болельщики (группа меньше чем из 10 человек) на первых играх услышали объявление, что следующие матчи «Липчанка» проведет дома 2 и 3 декабря (объявления диктора на матчах, как единственный способ рекламы своих игр - этодаже не прошлый век!). Однако потом игры были перенесены на неопределенный срок, но поклонников баскетбола должным образом никто не известил. В итоге немногочисленные фанаты пришли во дворец спорта и уткнулись носами в закрытую дверь. Разве такая политика не разгоняет последних энтузиастов?

К слову, руководители клуба уже добились, что впервые в XXI веке в первенстве России не выступает липецкая баскетбольная команда. Остался лишь женский коллектив – на который было бы приятно посмотреть болельщикам, если бы они знали где и когда. Неужели руководители ответственной за развитие (а не угробление!) баскетбола организации «Оранжевый мяч» не понимают, что рубят сук, на котором сами же и сидят?