В мире
19 минут назад
Блогер загипсовал свою голову в микроволновке
С экспериментом помогли друзья.
Британец хотел изменить форму своей головы для пранка, сунул ее в микроволновку и застрял. Мужчине пытались помочь спасатели из разных ведомств, сообщает издание Birmingham Mail. Молодой человек хотел снять шуточное видео и пытался создать эффект «квадратной головы» с помощью целлюлозной массы для гидроизоляции. В качестве формы он решил использовать микроволновку.
Блогер при помощи друзей покрыл голову, обмотанную полиэтиленовым пакетом, при помощи нескольких упаковок быстротвердеющего вещества, после чего засунул ее в микроволновку, используемую как форму. Однако гипс застыл быстрее, чем предполагалось, и молодой человек оказался в ловушке, сообщает BBC. Его спасло то, что перед трюком друзья догадались поместить ему в рот гибкую трубку, через которую он мог дышать.
Как пишет«Лента.ру», спасатель Шон Дэкин (Shaun Dakin), выехавший на вызов, возмущенно отметил, что шутка молодого человека вышла совсем не смешной. «Вообще-то, он мог запросто задохнуться или серьезно пораниться». В Twitter-аккаунте пожарной службы появились фотографии инцидента и подпись: «Мы не впечатлены. Пять наших пожарных потратили час на освобождение этого пранкера».
Блогер при помощи друзей покрыл голову, обмотанную полиэтиленовым пакетом, при помощи нескольких упаковок быстротвердеющего вещества, после чего засунул ее в микроволновку, используемую как форму. Однако гипс застыл быстрее, чем предполагалось, и молодой человек оказался в ловушке, сообщает BBC. Его спасло то, что перед трюком друзья догадались поместить ему в рот гибкую трубку, через которую он мог дышать.
Как пишет«Лента.ру», спасатель Шон Дэкин (Shaun Dakin), выехавший на вызов, возмущенно отметил, что шутка молодого человека вышла совсем не смешной. «Вообще-то, он мог запросто задохнуться или серьезно пораниться». В Twitter-аккаунте пожарной службы появились фотографии инцидента и подпись: «Мы не впечатлены. Пять наших пожарных потратили час на освобождение этого пранкера».