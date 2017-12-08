В мире

19 минут назад

Блогер загипсовал свою голову в микроволновке

48
#пранк #чудаки
Блогер загипсовал свою голову в микроволновке

С экспериментом помогли друзья.

Британец хотел изменить форму своей головы для пранка, сунул ее в микроволновку и застрял. Мужчине пытались помочь спасатели из разных ведомств, сообщает издание Birmingham Mail. Молодой человек хотел снять шуточное видео и пытался создать эффект «квадратной головы» с помощью целлюлозной массы для гидроизоляции. В качестве формы он решил использовать микроволновку.

Блогер при помощи друзей покрыл голову, обмотанную полиэтиленовым пакетом, при помощи нескольких упаковок быстротвердеющего вещества, после чего засунул ее в микроволновку, используемую как форму. Однако гипс застыл быстрее, чем предполагалось, и молодой человек оказался в ловушке, сообщает BBC. Его спасло то, что перед трюком друзья догадались поместить ему в рот гибкую трубку, через которую он мог дышать.

Как пишет«Лента.ру», спасатель Шон Дэкин (Shaun Dakin), выехавший на вызов, возмущенно отметил, что шутка молодого человека вышла совсем не смешной. «Вообще-то, он мог запросто задохнуться или серьезно пораниться». В Twitter-аккаунте пожарной службы появились фотографии инцидента и подпись: «Мы не впечатлены. Пять наших пожарных потратили час на освобождение этого пранкера».
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#пранк #чудаки

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