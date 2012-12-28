«Металлург» расстался с сыном известного бомбардира

Кирилл Жуковский так и не смог начать забивать за нашу команду.

Липецкий «Металлург» объявил о расставании с 22-летним форвардом Кириллом Жуковским.

В нападении у «сталеваров» сейчас просто беда – всего один гол в 6-ти матчах, поэтому изменения в этой линии неизбежны.

Жуковский приходил в Липецк, как надежда атаки, ведь за его плечами помимо школы «Ельца» значилась Академия столичного «Динамо» и даже тренировки с основным составом клуба Премьер-Лиги, когда его тренировал немец Сандро Шварц. Однако во второй лиге у форварда не заладилось: 8 игр с учётом осенней части сезона и ни одного гола.

Возможно, сказалось давление на молодого футболиста, ведь он сын – 8-го бомбардира в истории «Металлурга», а ныне – директора и главного тренера «Ельца» Дениса Жуковского.

Липецкий клуб поблагодарил Жуковского-младшего за игру и выразил надежду, что повзрослев и возмужав, молодой футболист ещё сможет вернуться в команду.

В нынешнем сезоне «Металлург» бьёт все рекорды по числу игроков, покинувших команду по ходу сезона. Жуковский стал 10-м игроком, которого отписали по ходу чемпионата.