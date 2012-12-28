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сегодня, 13:05
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«Техника переоборудована на воду»: очистить центральные улицы от пыли мэрия собирается к 15 апреля

Такую дату назвал депутатам городского Совета председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев.

Сегодня комиссия горсовета по дорожному хозяйству и благоустройству обсудила уборку Липецка после зимы.

Председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев рассказал, что после завершения зимнего сезона с городских улиц вывезено более четырех тысяч тонн различного мусора. Очищены от мусора и поросли водоотовдные канавы. 40 тонн мусора вывезены с несанкционированных свалок.



Председатель департамента развития территории Ольга Логинова доложила депутатам об итогах общественных акций «Чистый четверг» и «Делаем Липецк чище».
В Липецк проведены уже два «Чистых четверга». 2500 участников акции собрали на красных линиях 38-ми приоритетных улиц города около 4000 мешков мусора.
Во время акции «Делаем Липецк чище» 900 студентов вузов убрали 22 городских локации, наполнив мусором 3500 мешков.



— Почему в городе не применяют влажную уборку? Пыль стоит столбом. Она распространяется на уровне органов дыхания и чрезвычайно опасна, — обратился к чиновникам депутат Игорь Подзоров и рассказал о видео с пылящим трактором, которое ему прислал избиратель.



Павел Звонарев попросил видео и пообещал разобраться. Он также сообщил, что уборочную технику переоборудовали «на воду» полностью только на прошлой неделе, раньше не позволяла погода. Теперь влажной уборки в Липецке будет больше.

Депутата Олега Косолапова в свою очередь интересовало, когда Липецка очистят от песка и пыли.

— Первый цикл по уборке приоритетных 31 улиц должен закончиться 15 апреля, а потом начнем полноценную уборку второстепенных дорог, — ответил Павел Звонарев. — Вымести все должны к 1 мая. Посмотрим, удастся ли с этим справиться.

Депутат Игорь Подзоров решил поделиться виденным в Москве, когда восемь поливалок с эскортом ГИБДД мыли магистраль. Да еще с шампунем.

— У нас такие акции проводятся? — поинтересовался Игорь Подзоров.
Павел Звонарев заверил, что поливалки в городе работают. Но чтобы кортежем с сотрудником ГИБДД такого не предвидится.
очистка улиц
пыль
горсовет
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Комментарии (11)

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Сначала новые
Даа
5 минут назад
На ковалева и стаханова дороги ужас, пыль столбом по всему городу
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Kot
10 минут назад
Улица Минская на тротуарах Песочница.
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Баба баня
16 минут назад
Хватит трындеть! Липецк очищается от грязи и хорошеет. Скоро зацветут тюльпаны..спасибо всем, кто его убирает! Особенно тем, кто не мусорит!
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чудеса природы
16 минут назад
Липецк - это пустыня, песчаная пустыня на чернозёме.
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007
48 минут назад
Три дня убирали точнее пытались убрать улицу Белана, но победил песок, что за технологии убирать выборочно, как песок лежал так и лежит, хотя не, летает
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кучи
48 минут назад
песка лежат с конца марта. Снег растаял, теперь ждут когда песок ветром разнесется, чтобы отчитаться.
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Лип
51 минуту назад
Куда нам до Москвы, хоть бы с шампунем помыли
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Светлана
51 минуту назад
А не центральные улицы когда нибудь будут очищать от пыли и песка? Песка на каждой внутриквартальной дороге как на пляже. По улицам ходить невозможно без респираторов, горожане вынуждены дышать пылью и песком. Ветер разносит , вся грязь летит в квартиры люди. Грязнее Липецка вряд ли найдешь город в России !
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сокол
сегодня, 13:26
на ковалева 20 мс пыли по обочине и не кто не собирается чистить, идешь по тротуару машина пролетела пыль 10 минут столбом как в барханах
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ха
сегодня, 13:24
вы сами то в это верите?
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