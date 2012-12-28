«Техника переоборудована на воду»: очистить центральные улицы от пыли мэрия собирается к 15 апреля

Такую дату назвал депутатам городского Совета председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев.

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Сегодня комиссия горсовета по дорожному хозяйству и благоустройству обсудила уборку Липецка после зимы.Председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев рассказал, что после завершения зимнего сезона с городских улиц вывезено более четырех тысяч тонн различного мусора. Очищены от мусора и поросли водоотовдные канавы. 40 тонн мусора вывезены с несанкционированных свалок.Председатель департамента развития территории Ольга Логинова доложила депутатам об итогах общественных акций «Чистый четверг» и «Делаем Липецк чище».В Липецк проведены уже два «Чистых четверга». 2500 участников акции собрали на красных линиях 38-ми приоритетных улиц города около 4000 мешков мусора.Во время акции «Делаем Липецк чище» 900 студентов вузов убрали 22 городских локации, наполнив мусором 3500 мешков.— Почему в городе не применяют влажную уборку? Пыль стоит столбом. Она распространяется на уровне органов дыхания и чрезвычайно опасна, — обратился к чиновникам депутат Игорь Подзоров и рассказал о видео с пылящим трактором, которое ему прислал избиратель.Павел Звонарев попросил видео и пообещал разобраться. Он также сообщил, что уборочную технику переоборудовали «на воду» полностью только на прошлой неделе, раньше не позволяла погода. Теперь влажной уборки в Липецке будет больше.Депутата Олега Косолапова в свою очередь интересовало, когда Липецка очистят от песка и пыли.— Первый цикл по уборке приоритетных 31 улиц должен закончиться 15 апреля, а потом начнем полноценную уборку второстепенных дорог, — ответил Павел Звонарев. — Вымести все должны к 1 мая. Посмотрим, удастся ли с этим справиться.Депутат Игорь Подзоров решил поделиться виденным в Москве, когда восемь поливалок с эскортом ГИБДД мыли магистраль. Да еще с шампунем.— У нас такие акции проводятся? — поинтересовался Игорь Подзоров.Павел Звонарев заверил, что поливалки в городе работают. Но чтобы кортежем с сотрудником ГИБДД такого не предвидится.