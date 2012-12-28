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сегодня, 13:07
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Слесарь упал с лестницы и сломал позвоночник: «Экоптица» выплатила ему 700 000 рублей

Мужчина месяц пролежал в больнице, а теперь не имеет возможности самостоятельно передвигаться и существенно ограничен в быту.

По иску прокуратуры Липецкого района суд взыскал c cельскохозяйственного перерабатывающего снабженческо-сбытового потребительского кооператива «Экоптица» в пользу травмированного на производстве работника 700 тысяч рублей.

Мужчина с августа 2013 года работал в СПССПК слесарем. А 17 мая прошлого года он получил серьёзную производственную травму.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, cлесаря отправили на демонтаж недействующего трубопровода, который находился на высоте 3,2 метра от уровня пола. Мужчина поднялся по лестнице, с которой упал, ударился копчиком и сразу почувствовал боль в спине.

Слесарь обратиться в травмпункт Липецкой городской больницы «Свободный Сокол», где ему диагностировали компрессионный перелом позвонка с отрывом переднее верхнего края. Мужчина месяц пролежал в больнице — его выписали только 17 июня, и то сазу направили на амбулаторное лечение в поликлинику.

Причинами происшествия стало неудовлетворительная организация работ и ненадлежащий контроль со стороны должностных лиц предприятия. Комиссия по расследованию несчастного случая пришла к выводу, что нарушения были допущены механиком цеха и старшим мастером.

Слесарь лечится до сих пор. Он не имеет возможности самостоятельно передвигаться и существенно ограничен в быту.

Изначально суд взыскал с работодателя компенсацию морального вреда в 300 тысяч рублей. Но прокуратурой было подано апелляционное представление, по итогам рассмотрения которого сумма выплаты была увеличена до 700 тысяч рублей.
производственный травматизм
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Комментарии (1)

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Вован
11 минут назад
Интересно, как он добрался до травмпункта со сломанным позвоночником? А теперь, после лечения, не имеет возможности самостоятельно передвигаться.
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