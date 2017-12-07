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14 минут назад

Липецкая вечЁрка: оцепление у ФСБ, скелет у колонии и пробка у «Елецкого»

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: оцепление у ФСБ, скелет у колонии и пробка у «Елецкого»
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в четверг, 7 декабря.

Самое пристальное внимание сегодня приковано к новости про подозрительный предмет у ФСБ.  Сотрудники полиции проверяли сообщение о подозрительном автомобиле "УАЗ", оставленном рядом со зданием кафе на улице Первомайской.

Не меньше липчан в четверг волновало сообщение насчет страшной находки в районе колонии №5 на улице Механизаторов. У правоохранительных органов уже есть основание считать, что найденные сожженные останки принадлежат 68-летней липчанке, бесследно пропавшей в начале октября именно в этом месте.

Бурное обсуждение сегодня вызвала новость, касающаяся угрожавшей самоубийством многодетной беженки из Донбасса. «В доме нет печки, там был газ, но его отрезали, - рассказала женщина. – Раньше в этом доме проживала многодетная семья, в итоге всех детей у матери забрали и отправили по детдомам. Как там поселится с детьми – я не знаю. Дом без отопления, почти без полов, с голыми стенами. Конечно, можно его потихоньку ремонтировать, но если знать, что дом будет принадлежать нам. Но,   мне позволят его приватизировать?»

Активный отклик получила заметка о смерти узбека. В реанимационном отделении липецкой больницы скорой медицинской помощи скончался гражданин Узбекистана. 58-летний мужчина был доставлен в клинику на "скорой помощи" от дома №5 по проспекту Мира. По словам очевидцев, он упал с крыши пятиэтажки. 

Вместе с этим, немало эмоций сегодня досталось сообщению о лекарстве от транспортного затора. Игорь Щепелев вынес на суд интернет-активистов свое видение решения проблемы с транспортным затором на выезде из микрорайона «Елецкий». Автор концепции считает, что ситуацию разрешит установка светофора.

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#обзор #события #вечЁрка

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