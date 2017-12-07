Общество

сегодня, 11:47

Многодетной липчанке, за которую заступился известный блогер, выделили дом

17 1907
#многодетная #дом #
1
Многодетной липчанке, за которую заступился известный блогер, выделили дом

Но он не пригоден для проживания – считает она. Блогер Максим Данилов с ней не согласен.

Две недели назад в СМИ и социальных сетях разлетелась информация о многодетной женщине, которая попала в критическую ситуацию. Семья переселенцев из Донбасса оказалась в Липецкой области два года назад. Сначала семейство поселилось в Липецке, затем перебралось в Тербунский район, село Озёрки, где с ними случилась беда – сгорел дом. Семейство было вынуждено вернуться в Липецк, где их приютила на Соколе православная женщина.

В конце ноября в социальных сетях появилось видеообращение женщины, в котором она, как позже сама признается, в порыве отчаяния, жалуясь на невыносимые условия, высказала суицидальные мысли. На помощь ей пришел питерский блогер Максим Данилов. Он приехал в Липецк, снял ей квартиру, и, пользуясь своей медийной известностью, очень быстро решил жилищный вопрос многодетной матери. Женщине в администрации Тербунского района пообещали подыскать ей жилье. И действительно, жилье ей нашли и предоставили.

Как рассказала GOROD48 сама многодетная мама, это дом на окраине села Бурдино. По ее словам, дом старый, для жилья совершенно не пригодный.

- В доме нет печки, там был газ, но его отрезали, - рассказала женщина. – Раньше в этом доме проживала многодетная семья, в итоге всех детей у матери забрали и отправили по детдомам. Как там поселится с детьми – я не знаю. Дом без отопления, почти без полов, с голыми стенами. Конечно, можно его потихоньку ремонтировать, но если знать, что дом будет принадлежать нам. Но,  мне позволят его приватизировать?

Одним словом, пока все остается на своих местах. Время аренды квартиры, которую ей оплатил блогер Максим Данилов, закончилось, и женщина вернулась в дом на Соколе, где жила с детьми до этого. Этот дом принадлежит Задонскому монастырю.

Сам Максим Данилов к известию о том, что женщине не нравится выделенный ей тербунской администрацией, отнесся с удивлением.

- Это уже не слишком тактично с ее стороны, - говорит Максим. – Ей никто ничего не должен, в том числе и государство. Для этой женщине и так сделали очень многое благотворители, волонтеры, и опять же, администрация. Да, дом может быть и плохой. Но я  видел фото – это нормальные и крепкие стены. Туда надо приложить руки. Ее пока никто не гонит из монастырского дома? Нет! Значит надо пока жить там и делать ремонт в выделенном ей доме. Насколько я знаю, муж у нее специалист по строительству. И надо понимать, что никто ей больше ничего не даст. Да и не обязан этого делать.

На фото дом в Бурдино, выделенный для многодетной семьи. Источник: жизнь-дд.рф

 

 

 

17 1907
#многодетная #дом #
1

Комментарии (17)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Юлия

13 минут назад
Понаехали тут ,кто мешал оставаться у себя в Украине.Мало того что все СПИДом болеют эпид порог из за них повысился,так и у детей нет не одной прививки.Дали ещё и мало ,совсем обнаглели .Нам за бесплатно не Чего не достаётся .Рвботай,зарабатывай!!!Живут там у себя на Украине как шакалы,вас тут не кто не ждал , своих нахлебников хватает !!!
ответить

админу

19 минут назад
у вас прыщавый мозг
ответить

Гнать такую мать.

26 минут назад
Максим вы наша гордость.
ответить

опять развалюху дали !

27 минут назад
у неё 5детей !!! им санузел ТЁПЛЫЙ нужен , хоть бы 1ком.квартиру дали . Ну благодетели-издеватели .
ответить

.

29 минут назад
Гнать ее в шею. Где родился там и сгодился. У нас своих таких хватает. По переселению одно г**** и плывет.
ответить

Ольга

42 минуты назад
Моей дочери 13 возит со стройки поддоны делает сарайки и крольчатники сама!а дом мы купили в саду голые стены с трещинами и без полов!2года и мы в шоколаде!пахать ее не учили или токо ноги раздвигать?
ответить

Леха

46 минут назад
Данилов помог семье, а та не довольна.
ответить

ну да

49 минут назад
мужика ей хорошего еще выделите
ответить

Наталья

56 минут назад
Есть мат каритал ,покупай и властвуй,гнать ее сврих погорельцев вагон и проблемы сами решают ,халявщики,
ответить

*

сегодня, 12:14
Поди глава у кума купил лямов 6, просили домик вот он .
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В 10 районах Липецкой области введен карантин по бешенству
#карантин #бешенство
В 10 районах Липецкой области введен карантин по бешенству

2 минуты назад

Общество
Желающих убивать бродяжек в Липецке не нашлось
#тендер #отлов #животные
6
Желающих убивать бродяжек в Липецке не нашлось

сегодня, 12:19

Общество
Несколько липецких пар решили войти в Новый год в новом статусе
#свадьба #ЗАГС #Новый год
Несколько липецких пар решили войти в Новый год в новом статусе

сегодня, 11:43

Общество
В Липецке смертность заметно превышает рождаемость
#ЗАГС #рождаемость #смертность
8
В Липецке смертность заметно превышает рождаемость

сегодня, 11:20

Общество
Липецкий молокозавод признан банкротом
#банкротство
7
Липецкий молокозавод признан банкротом

сегодня, 11:20

Общество
Долги областного водоканала и управляющих компаний уничтожают инвестиционный климат в Липецке
#энергетика #задолженность
11
Долги областного водоканала и управляющих компаний уничтожают инвестиционный климат в Липецке

сегодня, 10:48

Общество