Многодетной липчанке, за которую заступился известный блогер, выделили дом

Но он не пригоден для проживания – считает она. Блогер Максим Данилов с ней не согласен.

Две недели назад в СМИ и социальных сетях разлетелась информация о многодетной женщине, которая попала в критическую ситуацию. Семья переселенцев из Донбасса оказалась в Липецкой области два года назад. Сначала семейство поселилось в Липецке, затем перебралось в Тербунский район, село Озёрки, где с ними случилась беда – сгорел дом. Семейство было вынуждено вернуться в Липецк, где их приютила на Соколе православная женщина.

В конце ноября в социальных сетях появилось видеообращение женщины, в котором она, как позже сама признается, в порыве отчаяния, жалуясь на невыносимые условия, высказала суицидальные мысли. На помощь ей пришел питерский блогер Максим Данилов. Он приехал в Липецк, снял ей квартиру, и, пользуясь своей медийной известностью, очень быстро решил жилищный вопрос многодетной матери. Женщине в администрации Тербунского района пообещали подыскать ей жилье. И действительно, жилье ей нашли и предоставили.

Как рассказала GOROD48 сама многодетная мама, это дом на окраине села Бурдино. По ее словам, дом старый, для жилья совершенно не пригодный.

- В доме нет печки, там был газ, но его отрезали, - рассказала женщина. – Раньше в этом доме проживала многодетная семья, в итоге всех детей у матери забрали и отправили по детдомам. Как там поселится с детьми – я не знаю. Дом без отопления, почти без полов, с голыми стенами. Конечно, можно его потихоньку ремонтировать, но если знать, что дом будет принадлежать нам. Но, мне позволят его приватизировать?

Одним словом, пока все остается на своих местах. Время аренды квартиры, которую ей оплатил блогер Максим Данилов, закончилось, и женщина вернулась в дом на Соколе, где жила с детьми до этого. Этот дом принадлежит Задонскому монастырю.

Сам Максим Данилов к известию о том, что женщине не нравится выделенный ей тербунской администрацией, отнесся с удивлением.

- Это уже не слишком тактично с ее стороны, - говорит Максим. – Ей никто ничего не должен, в том числе и государство. Для этой женщине и так сделали очень многое благотворители, волонтеры, и опять же, администрация. Да, дом может быть и плохой. Но я видел фото – это нормальные и крепкие стены. Туда надо приложить руки. Ее пока никто не гонит из монастырского дома? Нет! Значит надо пока жить там и делать ремонт в выделенном ей доме. Насколько я знаю, муж у нее специалист по строительству. И надо понимать, что никто ей больше ничего не даст. Да и не обязан этого делать.

На фото дом в Бурдино, выделенный для многодетной семьи. Источник: жизнь-дд.рф