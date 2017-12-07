Происшествия
28 минут назад
Найденные в логу за ИК-5 останки человека были сожжены
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Сыщики предполагают, что кто-то расправился с 70-летней пенсионеркой.
Как уже сообщал GOROD48, в Липецке в логу за ИК-5 были обнаружены скелетированные останки человека. У правоохранительных органов уже есть основание считать, что принадлежат они 70-летней липчанке, бесследно пропавшей в начале октября именно в этом месте.
- По факту обнаружения скелетированных останков человека возбуждено уголовное дело по части первой 105-й статьи УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за убийство, - сообщил GOROD48 руководитель Октябрьского отдела СУ СК РФ по Липецкой области Дионис Амвросов.
Из наших источников в правоохранительных органах GOROD48 стало известно, что, скорее всего, сожженный труп - женский. Именно здесь, в логу между улицами Механизаторов и Буденного, в октябре пропала 70-летняя липчанка, о которой известно, что она пошла через это место к своей подруге в село Коровино.
На останках женского тела, найденного недалеко от небольшой базы отдыха, расположенной у пруда, - следы термического воздействия. Чтобы быть до конца уверенными в том, что это - та самая пропавшая пенсионерка, назначен комплекс сложных судебно-медицинских экспертиз, в т.ч. генетическая.
- По факту обнаружения скелетированных останков человека возбуждено уголовное дело по части первой 105-й статьи УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за убийство, - сообщил GOROD48 руководитель Октябрьского отдела СУ СК РФ по Липецкой области Дионис Амвросов.
Из наших источников в правоохранительных органах GOROD48 стало известно, что, скорее всего, сожженный труп - женский. Именно здесь, в логу между улицами Механизаторов и Буденного, в октябре пропала 70-летняя липчанка, о которой известно, что она пошла через это место к своей подруге в село Коровино.
На останках женского тела, найденного недалеко от небольшой базы отдыха, расположенной у пруда, - следы термического воздействия. Чтобы быть до конца уверенными в том, что это - та самая пропавшая пенсионерка, назначен комплекс сложных судебно-медицинских экспертиз, в т.ч. генетическая.
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