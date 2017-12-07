Общество

сегодня, 10:27

Липчанин нашел лекарство от пробки из «Елецкого»

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#транспорт #инициатива
Липчанин нашел лекарство от пробки из «Елецкого»

Решение проблемы видят в светофоре.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Игорь Щепелев вынес на суд интернет-активистов свое видение решения проблемы с транспортным затором на выезде из микрорайона «Елецкий». Автор концепции считает, что ситуацию разрешит установка светофора.

- Каждое утро и вечер на въезде в город (от микрорайона «Елецкий» — по Елецкому шоссе, въезд на Катукова ) образуется очень серьёзная пробка.Так как поток автомобилей со стороны улицы Московская заметно меньше, то на въезде с Елецкого шоссе можно поставить светофор, который будет давать небольшие «окна» для въезжающих на кольцевую развязку со стороны шоссе, - описывает свое предложение автор. - Планируемый светофор по циклу работы надо увязать со светофором, ограничивающим въезд на это кольцо со стороны улицы Катукова.

Игорь Щепелев считает, что претворение в жизнь его предложения уменьшит риск ДТП, увеличит пропускную способность кольцевой развязки со стороны Елецкого шоссе, повысит безопасность пешеходов, которым угрожает стихийный третий ряд автомобилей, мчащихся по правой обочине.

Голосование за предложение будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 6 января. Если инициатива соберет свыше 500 положительных откликов, то она будет рассмотрена в мэрии Липецка.
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#транспорт #инициатива

Комментарии (11)

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игорь

19 минут назад
Город светофоров блин, на Московской туча светофоров, и толку? Домой теперь ехать на пол часа больше. Узколобые граждани видят ситуацию ток со своей стороны и делают так как им удобнее, а что каждый светофор влият на движение транспорта на очень большой площади-всем наплнвать. Администрация ставит светофоры с удовольствием, потому что они стоят огромных денег, а потом отклюсают если что (пример где лента на неделина светофор, с сокола как ехать и т.д.)
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с

23 минуты назад
там нужен не светофор а ещё одно кольцо,где выезд с авто рынка.
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а что в елецком

24 минуты назад
что то достроили ?
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сергей

33 минуты назад
кто придумывает эти провинциальные, идиотские заголовки!!?
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283

36 минут назад
Вот где светафоры необходимы, а не на грязинском шоссе! Аж 3 штуки установили, что б 2 пешехода в день пропустить
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мэр

51 минуту назад
Снести елецкий и построить с другим выездом.
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Ан2

51 минуту назад
Кому надо побыстрее тот обьедит через авторынок либо через рудник,а то бояться лишний километр проехать.
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Житель

сегодня, 10:44
"стихийный третий ряд автомобилей, мчащихся по правой обочине" - а вот это уже забота ГИБДД. Езда по обочине запрещена ПДД.
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Пипецкое дно

сегодня, 10:42
Камеры там давно повесить надо. Чтобы третим рядом не перлись.
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1

сегодня, 10:37
Поставить светофор чтобы и на Московской создать пробку...
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