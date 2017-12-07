Общество
сегодня, 10:27
Липчанин нашел лекарство от пробки из «Елецкого»
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Решение проблемы видят в светофоре.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Игорь Щепелев вынес на суд интернет-активистов свое видение решения проблемы с транспортным затором на выезде из микрорайона «Елецкий». Автор концепции считает, что ситуацию разрешит установка светофора.
- Каждое утро и вечер на въезде в город (от микрорайона «Елецкий» — по Елецкому шоссе, въезд на Катукова ) образуется очень серьёзная пробка.Так как поток автомобилей со стороны улицы Московская заметно меньше, то на въезде с Елецкого шоссе можно поставить светофор, который будет давать небольшие «окна» для въезжающих на кольцевую развязку со стороны шоссе, - описывает свое предложение автор. - Планируемый светофор по циклу работы надо увязать со светофором, ограничивающим въезд на это кольцо со стороны улицы Катукова.
Игорь Щепелев считает, что претворение в жизнь его предложения уменьшит риск ДТП, увеличит пропускную способность кольцевой развязки со стороны Елецкого шоссе, повысит безопасность пешеходов, которым угрожает стихийный третий ряд автомобилей, мчащихся по правой обочине.
Голосование за предложение будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 6 января. Если инициатива соберет свыше 500 положительных откликов, то она будет рассмотрена в мэрии Липецка.
- Каждое утро и вечер на въезде в город (от микрорайона «Елецкий» — по Елецкому шоссе, въезд на Катукова ) образуется очень серьёзная пробка.Так как поток автомобилей со стороны улицы Московская заметно меньше, то на въезде с Елецкого шоссе можно поставить светофор, который будет давать небольшие «окна» для въезжающих на кольцевую развязку со стороны шоссе, - описывает свое предложение автор. - Планируемый светофор по циклу работы надо увязать со светофором, ограничивающим въезд на это кольцо со стороны улицы Катукова.
Игорь Щепелев считает, что претворение в жизнь его предложения уменьшит риск ДТП, увеличит пропускную способность кольцевой развязки со стороны Елецкого шоссе, повысит безопасность пешеходов, которым угрожает стихийный третий ряд автомобилей, мчащихся по правой обочине.
Голосование за предложение будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 6 января. Если инициатива соберет свыше 500 положительных откликов, то она будет рассмотрена в мэрии Липецка.
11 1211
игорь
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а что в елецком
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