Происшествия

39 минут назад

В Липецке узбек упал с крыши пятиэтажки

6 775
#ЧП
2
В Липецке узбек упал с крыши пятиэтажки

58-летний гастарбайтер разбился насмерть.

Вчера в реанимационном отделении липецкой больницы скорой медицинской помощи скончался гражданин Узбекистана.

58-летний мужчина был доставлен в клинику на "скорой помощи" от одного дома №5 по проспекту Мира. По словам очевидцев, он упал с крыши пятиэтажки. 

- Материалы доследственной проверки по данному факту переданы в Следственный комитет, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Гастарбайтер будто бы упал с крыши дома по собственной неосторожности.

Скорее всего, мужчина был членом бригады, занимавшейся капитальным ремонтом.

Кстати, этот дом уже попадал в поле зрения GOROD48: с его крыши ровно месяц назад, 8 ноября, уже падал строитель, чудом оставшийся живым.  


6 775
#ЧП
2

Комментарии (6)

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ДА

21 секунду назад
Царствие небесное.
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интересно

3 минуты назад
Это 3 или 4 работник подрядной по кап ремонту, упавший с крыши???
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Дуся

15 минут назад
И точно с Узбекистана приехал в Липецк , что бы упасть с крыши , а то у них одни аулы и мазанки . Нанимают на работу за копейки , а потом мы ни чего не знаем
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пенсионэр

17 минут назад
Узбеков как и цыган много - не жалко
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Липчанин

21 минуту назад
Конечно сам полез и упал. Надо еще с его семьи потребовать бабла за выезд скорой и за работу медиков.
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Л.В.

23 минуты назад
Наверное в какой-то управляшке сбивал сосульки с крыши.
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