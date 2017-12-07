Происшествия
39 минут назад
В Липецке узбек упал с крыши пятиэтажки
58-летний гастарбайтер разбился насмерть.
Вчера в реанимационном отделении липецкой больницы скорой медицинской помощи скончался гражданин Узбекистана.
58-летний мужчина был доставлен в клинику на "скорой помощи" от одного дома №5 по проспекту Мира. По словам очевидцев, он упал с крыши пятиэтажки.
- Материалы доследственной проверки по данному факту переданы в Следственный комитет, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Гастарбайтер будто бы упал с крыши дома по собственной неосторожности.
Скорее всего, мужчина был членом бригады, занимавшейся капитальным ремонтом.
Кстати, этот дом уже попадал в поле зрения GOROD48: с его крыши ровно месяц назад, 8 ноября, уже падал строитель, чудом оставшийся живым.
58-летний мужчина был доставлен в клинику на "скорой помощи" от одного дома №5 по проспекту Мира. По словам очевидцев, он упал с крыши пятиэтажки.
- Материалы доследственной проверки по данному факту переданы в Следственный комитет, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Гастарбайтер будто бы упал с крыши дома по собственной неосторожности.
Скорее всего, мужчина был членом бригады, занимавшейся капитальным ремонтом.
Кстати, этот дом уже попадал в поле зрения GOROD48: с его крыши ровно месяц назад, 8 ноября, уже падал строитель, чудом оставшийся живым.
ДА
интересно
Дуся
пенсионэр
Липчанин
Л.В.