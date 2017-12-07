Общество
сегодня, 10:29
У здания ФСБ выставлено оцепление
В Липецке на улице Первомайской у здания Управления ФСБ сегодня утром выставлено оцепление. Сотрудники полиции проверяют сообщение о подозрительном автомобиле "УАЗ", оставленном рядом со зданием кафе на улице Первомайской.
По данным GOROD48, проводятся учения в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу.
По данным GOROD48, проводятся учения в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу.
В.Б.Д.
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