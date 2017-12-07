Общество

сегодня, 10:29

У здания ФСБ выставлено оцепление

12 2676
#подозрительный предмет
У здания ФСБ выставлено оцепление
В Липецке на улице Первомайской у здания Управления ФСБ сегодня утром выставлено оцепление. Сотрудники полиции проверяют сообщение о подозрительном автомобиле "УАЗ", оставленном рядом со зданием кафе на улице Первомайской.

По данным GOROD48, проводятся учения в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. 



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12 2676
#подозрительный предмет

Комментарии (12)

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В.Б.Д.

4 минуты назад
Собр и Омон молодцы.Так держать.
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Гость

14 минут назад
Смешно когда ГБР тренируются просто надо видеть мы ржали весь вечер
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7-0

22 минуты назад
ливерпуль спартак поготовка полным ходом
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СМЕШНО

24 минуты назад
ФУТБОЛА НЕ БУДЕТ!!! БЛАГОДАРЯ ЭТИМ СПОРТСМЕНАМ-БИЗНЕСМЕНАМ,,КОТОРЫЕ ЕДУТ НА ОЛИМПИАДУ,,КАК ОНИ ГОВОРЯТ ВЕДЬ НАС НЕ ТРОГАЮТ И ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ СТРАДАТЬ,А ТО ЧТО ВСЕЙ НАШЕЙ СТРАНЕ ОЧЕРЕДНОЙ ПЛЕВОК ИМ НА ЭТО НАКАКАТЬ ГЛАВНОЕ ЧТОБ ИМ ХОРОШО БЫЛО,,,И БЛАГОДАРЯ ЭТИМ ПРОДАЖНЫМ ШКУРКАМ ЧЕМПИОНАТ МИРА В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ СКОРЕЕ ВСЕГО ПЕРЕНЕСУТ В ДРУГУЮ СТРАНУ И НАШИ СПОРТСМЕНЫ-ПРОСТИТУТКИ ПОЕДУТ ТУДА ВЕДЬ ИХ НЕ ТРОГАЮТ!!
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СТАЛИН

27 минут назад
Берия, Лаврик не лебези! я знаю, что тебе Троцкий его в хлебе передал. Ну, Лейба. готовься!
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СОБР

31 минуту назад
Омон, ПОДДЕРЖИВАЮ.
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Омон

54 минуты назад
Лучше тренироваться чем дурака валять.
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Берия

сегодня, 10:44
СТАЛИН, Так вы и принесли , Иосиф Виссарионович!)))
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Гость

сегодня, 10:41
Ну почему видимость? Пусть тренируются. А то, не дай бог, вдруг что реальное. А ни кто не в зуб ногой. Так хоть какой то навык выработается.
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Ы

сегодня, 10:40
Опять из окон прыгали
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