Чиновник облздрава поставила в заслугу врачам сам факт их существования

В Липецком горсовете обсудили проблему обеспечения лекарствами пенсионеров и инвалидов.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии Липецкого городского Совета депутатов пятого созыва выслушали отчет начальника отдела лекарственного обеспечения облздрава Натальи Родионовой о том, как обстоят дела с обеспечением лекарствами льготных категорий граждан.



Из выступления следовало, что в регионе живут 126 тысяч федеральных льготников. Государство определило норматив финансовых затрат на одного человека в месяц, который в этом году составляет 807 рублей 20 копеек. Почти 100 тысяч липчан свои льготы монетизировали, но, по мнению Натальи Родионовой, пенсионеры и инвалиды зачастую тратят эти самые 807 ежемесячных рублей не на лекарства, а на продукты питания. Право на амбулаторное обеспечение лекарствами за счет бюджета оставили за собой лишь 25 900 человек. Как правило, это больные сахарным диабетом, бронхиальной астмой, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими тяжелыми болезнями.



- Хочется сказать, что лечение некоторых заболеваний очень дорогое. Так, за упаковку лекарства от рака можно заплатить и 200 тысяч рублей, - сказала Наталья Родионова.



По состоянию на 10 ноября ОГУП «Липецкфармация» за счет федерального бюджета обслужило 304 тысячи рецептов на 283 млн рублей.



Наталья Родионова посетовала на мелочность таких льготников, которые забрасывают облздрав разными жалобами. Она считает, что если бы те, кто монетизировал льготы, вернул бы себе право на обеспечение лекарствами за счет бюджета, то область бы получала на это не 300 млн рублей, а миллиард. И этих денег, по ее мнению, с лихвой хватило бы на лекарственное обеспечение всех льготников препаратами по соответствующему перечню, ежегодно пересматриваемому правительством РФ.



Кстати, распоряжением правительства от 23 октября 2017 года №2323-р Перечень лекарственных препаратов для обеспечения отдельных категорий граждан дополнен 25 лекарственными препаратами, 2 новыми лекарственными формами, перечень дорогостоящих лекарственных препаратов дополнен 3 лекарственными препаратами. Среди них «Нонаког альфа» - для лечения больных гемофилией, «Терифлуномид» - для лечения больных рассеянным склерозом, «Элиглустат» - для лечения лиц, страдающих болезнью Гоше I типа.



Есть и областные льготники. Их в регионе - 149 766 человек. Стоимость отпущенного им товара через ОГУП «Липецкфармация» по 226 тысячам рецептов составила на начало ноября 318 млн рублей.



С этими затратами сопоставимо лечение 860 тысяч жителей города и области с редкими орфанными заболеваниями: они отоварились в «Липецкфармации» по 7,7 тысячам рецептов на 281 млн рублей. Государство от таких больных отказалось, делегировав затраты на их лечение регионам. К счастью, в областной казне на это еще находятся средства.



- Лечение некоторых орфанных заболеваний очень дорогостоящее. Так, у нас есть ребенок, которому на лечение требуется 27 миллионов рублей в год, - привела пример Наталья Родионова.



Отвечая на вопрос депутата Евдокии Бычковой о жалобах горожан на медиков, которые не удосуживаются объясняться с пациентами, Наталья Родионова выразила негодование «телевизором». Мол, ей обидно за врачей, о которых если и говорят хорошее, то только в День медика.



- По крайней мере, врачи не отказывают на приеме в выписке рецептов! - сказала чиновник облздрава.



Наталья Родионова сообщила, что в облздраве есть два «горячих телефона», по которым можно жаловаться на проблемы в лекарственном обеспечении: 238-065 и 238-067. Правда, она тут же пояснила, что порой те, кто должен отвечать на звонки рассерженных липчан, на месте отсутствуют. Но представитель облздрава попросила звонящих действовать по принципу, сформулированному Христом Иисусом: «Стучите - и вам отворят». То есть оставьте сообщение на автоответчик, и вам перезвонят.