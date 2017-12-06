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Юные липчане - серебряные призеры молодежного Кубка по радиоспорту
Главная спортивная судейская коллегия молодежного Кубка А.С. Попова по радиосвязи на коротких волнах подвела итоги соревнований
По итогам соревнований молодежная сборная команда Липецкой области, состоящая из членов секции радиоспорта Липецкой ОТШ ДОСААФ России заняла второе место среди команд областей РФ, капитан команды, 16-летняя Лера Гаевская выполнила норматив кандидата в мастера спорта РФ, а более юные участники команды, 13-летние Егор Елфимов, Ксения Кургузова и Алексей Ширнин выполнили норматив 1 спортивного разряда по радиоспорту, сообщает липецкое региональное отделение ДОСААФ России.