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41 минуту назад

Юные липчане - серебряные призеры молодежного Кубка по радиоспорту

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#радиосвязь #турнир
Юные липчане - серебряные призеры молодежного Кубка по радиоспорту

Главная спортивная судейская коллегия молодежного Кубка А.С. Попова по радиосвязи на коротких волнах подвела итоги соревнований

В соревнованиях принимали участие 165 спортсменов из 30 областей России, Беларуси, Казахстана и Украины.

По итогам соревнований молодежная сборная команда Липецкой области, состоящая из членов секции радиоспорта Липецкой ОТШ ДОСААФ России заняла второе место среди команд областей РФ, капитан команды, 16-летняя Лера Гаевская выполнила норматив кандидата в мастера спорта РФ, а более юные участники команды, 13-летние Егор Елфимов, Ксения Кургузова и Алексей Ширнин выполнили норматив 1 спортивного разряда по радиоспорту, сообщает липецкое региональное отделение ДОСААФ России.
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#радиосвязь #турнир

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