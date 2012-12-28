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сегодня, 08:21
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Липчанин решил съездить к родне и угнал «ГАЗ Соболь» работадателя
Фургон застрял в грязи. Теперь 38-летний мужчина обвиняется по уголовной статье.
На мужчину полицейские вышли после изучения записей камер наблюдения. Как выяснили оперативники, в ночь на 7 апреля работник фирмы зная, где его работодатель хранит ключи от автомобиля, решил съездить в гости к родственнице. На обратном пути, двигаясь по проселочной дороге, он не справился с управлением и застрял в колее. После чего скрылся с места происшествия.
Автомобиль полицейские нашли в селе Октябрьское Усманского района.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК ПФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальная санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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