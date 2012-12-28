В Липецке стало больше на двух кандидатов в мастера спорта по панкратиону

А всего из города на Неве наши бойцы привезли более дюжины медалей.

Остальные наши призёры в возрасте (все традиционный панкратион) в возрастах 14-15 и 16-17 лет: вторые места – Кирилл Спешилов, Артём Хрюкин («Юный спасатель»), Ангелина Петрунева («Динамо»); третьи места – Софья Ефимичева (Чаплыгин), Альбина Буева, Дарья Волокитина, Мария Диагенова (все «Динамо»).











Наши призёры



Кроме того, две представительницы клуба «Юный спасатель» Давид Семенюк и Ольга Богословская выиграли по «бронзовой» награде Детской лиги панкратиона среди ребят до 10 лет (2013-2014 г.р.).









Семенюк (второй справа) на пьедестале почёта



Соревнования в городе на Неве получились очень представительными и собрали 1 500 из 60-ти регионов России.











Атмосфера - огромный зал и много зрителей



Липецкую команду подготовили тренеры Школы единоборств Игоря Воротынцева Валерий Коростинский, Сергей Калгин, Максим Сафонов, Павел Кузнецов, Павел Набатников, Алан Качмазов, Денис Денисов.









В судейском корпусе первенства России Липецк достойно представили "тёзки" - Валерий Коростинский и Валерия Литвинцева



Сборная Липецкой области успешно выступила в Санкт-Петербурге на первенстве России по панкратиону. В спортивно-концертном комплексе «Арена» наши бойцы завоевали 1 «золотую», 4 «серебряных» и 7 «бронзовых» медалей.На высшую ступень пьедестала почёта в традиционном панкратионе (с некоторыми ограничениями в ударной технике) среди старших юношей 18-19 лет (2005-06 г.р.) поднялся Антон Мазаев из чаплыгинского филиала Школы единоборств Игоря Воротынцева.Среди ребят этого возраста соревнования имели важную особенность: призёры зарабатывали звания кандидатов в мастера спорта. В итоге этой опцией воспользовались Андрей Кривобоков из липецкого «Динамо» и Максим Козодаев из клуба «Юный спасатель» (оба традиционный панкратион), занявшие 3-е места в своих весовых категориях.Чемпиону Мазаеву почётное звание не требовалось, так как он ранее уже завоевал степень КМС.Обидно должно быть Ксении Шипилкиной из «Динамо» – единственной липецкой участнице, завоевавшей медаль в максимально жёсткой версии – классическом панкратионе. Среди девушек 2005-06 г.р. она взяла «серебро» в категории до 49 кг, но не стала кандидатом в мастера, потому что в её весе не набралось минимальных 6 участниц.