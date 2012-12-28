Мусоровозы «Экопрома» ломаются из-за сваленных в баки пеньков, земли и щебенки

Жители села Скорняково пожаловались на переполненную контейнерную площадку. Оказалось, обсуживавший ее мусоровоз сломался из-за содержимого баков.

Дачники из села Скорняково Задонского района пожаловались на переполненные мусорные баки: по их словам содержимое контейнеров на улице Набережной не вывозят уже неделю. А между тем буквально в ста метрах от мусорки протекает река Дон.В компании «Экопром Липецк» признали, что вовремя не очистили контейнеры. Однако посчитали необходимым уточнить, что вывоз отходов с площадок села Скорняково был в минувшую пятницу, но до площадки на Набережной мусоровоз не доехал, так как сломалось оборудование.«В баки для коммунальных отходов жители села сложили обрезанные стволы деревьев — это, во-первых, привело к переполнению контейнеров, а во-вторых, обрезки попали в мусоровоз, чье прессовальное оборудование не предназначено для работы со строительными отходами или с порубочными остатками. Эти отходы даже не относятся к ТКО, их вывоз не включен в тариф. Из-за неправильного использования контейнеров для коммунальных отходов спецтехника встала на ремонт», — рассказали в компании.В «Экопроме» добавили, что это не первый случай, когда мусоровозы выходят из строя из-за содержимого баков. Несколько недель назад сломалась подъемная стрела мусоровоза: бак оказался слишком тяжелым, в него свалили землю и щебенку. А контейнерах села Скорняково были замечены останки туш домашних животных.Ближайший вывоз мусора в селе Скорняково запланирован на завтра, 18 апреля.