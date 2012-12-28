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сегодня, 13:34
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Мусоровозы «Экопрома» ломаются из-за сваленных в баки пеньков, земли и щебенки

Жители села Скорняково пожаловались на переполненную контейнерную площадку. Оказалось, обсуживавший ее мусоровоз сломался из-за содержимого баков.

Дачники из села Скорняково Задонского района пожаловались на переполненные мусорные баки: по их словам содержимое контейнеров на улице Набережной не вывозят уже неделю. А между тем буквально в ста метрах от мусорки протекает река Дон.



В компании «Экопром Липецк» признали, что вовремя не очистили контейнеры. Однако посчитали необходимым уточнить, что вывоз отходов с площадок села Скорняково был в минувшую пятницу, но до площадки на Набережной мусоровоз не доехал, так как сломалось оборудование.

«В баки для коммунальных отходов жители села сложили обрезанные стволы деревьев — это, во-первых, привело к переполнению контейнеров, а во-вторых, обрезки попали в мусоровоз, чье прессовальное оборудование не предназначено для работы со строительными отходами или с порубочными остатками. Эти отходы даже не относятся к ТКО, их вывоз не включен в тариф. Из-за неправильного использования контейнеров для коммунальных отходов спецтехника встала на ремонт», — рассказали в компании.







В «Экопроме» добавили, что это не первый случай, когда мусоровозы выходят из строя из-за содержимого баков. Несколько недель назад сломалась подъемная стрела мусоровоза: бак оказался слишком тяжелым, в него свалили землю и щебенку. А контейнерах села Скорняково были замечены останки туш домашних животных.

Ближайший вывоз мусора в селе Скорняково запланирован на завтра, 18 апреля.
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Комментарии (2)

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Викторм
13 минут назад
Короче, сами жители те еще животные...
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Ёжик
42 минуты назад
У нас в городе металл перерабатывают из горной породы, а экопром жалуется на пеньки, при этом заключая договор они готовы вывести всё
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