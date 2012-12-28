Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Липецкая вечЁрка: долгая воздушная тревога, задержания по скандальным видео и кому принадлежат липецкие УК
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Сегодня в Липецке: концерты, большой футбольный день и кому готовы платить по 100 тысяч рублей
Одна из пострадавших во время аварии в Краснодарском крае юных спортсменок вернулась в Липецк
Общество
701
сегодня, 11:31
1
Одна из пострадавших во время аварии в Краснодарском крае юных спортсменок вернулась в Липецк
Трое других подростков остаются в больница, одна девочка — в реанимации.
По информации GOROD48, девочку привезла в родной город мама. Ребёнку требуется длительная реабилитация.
Трое других детей всё ещё находятся в больницах Краснодарского края. Двое юношей идут к выздоровлению, а ещё одна девушка в стабильно тяжёлом состоянии в реанимации.
Напомним, что страшная авария произошла 1 апреля и унесла жизнь известного тренера, главы федерации велоспорта Липецкой области Максима Раилко. Он вёз детей на соревнования, все спортсмены попали в больницу. Позже выяснилось, что водитель, выскочивший на полосу встречного движения, был нетрезв. Сейчас решением суда он заключён под стражу.
0
3
0
3
1
Комментарии (1)