Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Липецкая вечЁрка: долгая воздушная тревога, задержания по скандальным видео и кому принадлежат липецкие УК
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Сегодня в Липецке: концерты, большой футбольный день и кому готовы платить по 100 тысяч рублей
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10 минут назад
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25-летний мотоциклист столкнулся с фургоном на улице Кривенкова
Мужчина госпитализирован.
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