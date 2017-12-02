Общество

45 минут назад

«Застывшее время»: ночное исследование заброшенной усадьбы Кожиных в Задонском районе

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#маршрут выходного дня #застывшее время

Маршрут выходного дня привёл нас в село Репец в 8 километрах от Задонска. Когда-то здесь было имение зажиточных помещиков Кожиных.

Село имело второе имя и называлось Покровское - в честь этого праздника здесь была возведена Покровская церковь. В ней сохранилась потрясающей красоты лепнина. Сейчас церковь покрыта строительными лесами, а рядом с ней стоит усадебный дом. До 2014 года в нем находилась сельская школа. По имеющейся у нас информации, здесь оставалось брошенным школьное пианино, была цела старинная печь, которой отапливали кабинеты в советское время, лабораторные стеллажи. 

В здании - три этажа. Сохранились рисунки, поделки и тетради школьников, которые когда-то учились в этих стенах. Целы деревянные двери и окна. Школьную ностальгию вызывают старые доски в клеточку, оставшиеся в кабинете математики, учебники в библиотеке, сохранившийся в течение двадцати лет гербарий. 

Дальнейшая судьба усадьбы неизвестна. Возможно, она будет интересна инвесторам в качестве гостиничного комплекса, поскольку рядом - паломнический Задонск и любимая детьми Кудыкина гора. Но пока старинная усадьба ветшает.
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#маршрут выходного дня #застывшее время

Комментарии (3)

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обыватель

3 минуты назад
ВОТ УРОДЫ! СЛОМАЛИ ПИАНИНО РАЗБИЛИ ПЕЧКУ! ГАДЫ!!!!! недавно смотрел про эту усадьбу бубнежный выпуск местных сми не о чем. там еще в сентябре все было в порядке но они показали залаз СПАСИБО ТОЙ БАБЕ КОТОРАЯ ПОКАЗАЛА ЗАЛАЗ!!! и туда слетелись мародеры! Сволочи! Ладно печь сломали, пианинку то за что??? Парни, спасибо за видео! атмосферно, грустно , жутко, только один больше не ходи!
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Застывшее время

10 минут назад
Даша, Напишите нам в группу ВК "Застывшее время"
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Даша

33 минуты назад
А снимите пожайлуста видео про "Парус"Дом Культуры ВОГ,на Студеновской дом 23а.Очень интересно(охраны уже там нету)
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