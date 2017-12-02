«Застывшее время»: ночное исследование заброшенной усадьбы Кожиных в Задонском районе

Маршрут выходного дня привёл нас в село Репец в 8 километрах от Задонска. Когда-то здесь было имение зажиточных помещиков Кожиных.

Село имело второе имя и называлось Покровское - в честь этого праздника здесь была возведена Покровская церковь. В ней сохранилась потрясающей красоты лепнина. Сейчас церковь покрыта строительными лесами, а рядом с ней стоит усадебный дом. До 2014 года в нем находилась сельская школа. По имеющейся у нас информации, здесь оставалось брошенным школьное пианино, была цела старинная печь, которой отапливали кабинеты в советское время, лабораторные стеллажи.



В здании - три этажа. Сохранились рисунки, поделки и тетради школьников, которые когда-то учились в этих стенах. Целы деревянные двери и окна. Школьную ностальгию вызывают старые доски в клеточку, оставшиеся в кабинете математики, учебники в библиотеке, сохранившийся в течение двадцати лет гербарий.



Дальнейшая судьба усадьбы неизвестна. Возможно, она будет интересна инвесторам в качестве гостиничного комплекса, поскольку рядом - паломнический Задонск и любимая детьми Кудыкина гора. Но пока старинная усадьба ветшает.

