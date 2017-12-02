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«Застывшее время»: ночное исследование заброшенной усадьбы Кожиных в Задонском районе
Маршрут выходного дня привёл нас в село Репец в 8 километрах от Задонска. Когда-то здесь было имение зажиточных помещиков Кожиных.
В здании - три этажа. Сохранились рисунки, поделки и тетради школьников, которые когда-то учились в этих стенах. Целы деревянные двери и окна. Школьную ностальгию вызывают старые доски в клеточку, оставшиеся в кабинете математики, учебники в библиотеке, сохранившийся в течение двадцати лет гербарий.
Дальнейшая судьба усадьбы неизвестна. Возможно, она будет интересна инвесторам в качестве гостиничного комплекса, поскольку рядом - паломнический Задонск и любимая детьми Кудыкина гора. Но пока старинная усадьба ветшает.
обыватель
Застывшее время
Даша