Стихийный рынок на улице Неделина превратится в разворотное кольцо и парковку

В районе рынка «Спутник» сегодня целый день работает отрезная машинка, а спецтехника увозит металлический профиль. Здесь завершается демонтаж импровизированных прилавков.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, уже в следующем году место, самовольно занятое торговцами, может превратиться в разворотное кольцо для пригородных автобусов. Часть площадей будет отдана под парковку. Дальнейшая судьба территории обсуждалась в рамках выездного совещания, которое провел первый заместитель главы администрации Липецка Дмитрий Аверов. В нем также приняли участие, руководители департаментов, градостроительства и архитектуры, дорожного хозяйства и благоустройства, управления потребительского рынка.

Как отметил заместитель начальника профильного подразделения Алексей Ларин, информация о необходимости переноса торговых точек была доведена до предпринимателей заранее. В качестве альтернативы им предложены места на рынках города. Всего за последние два месяца с данного участка убрано порядка 200 нестационарных торговых объектов.

В рамках совещания Дмитрий Аверов дал целый ряд поручений. Так управлению потребительского рынка предстоит установить владельцев киосков, размещенных за ТЦ «Победа». Объекты давно закрыты, а прилегающая территория захламлена. Кроме того, по мнению вице-мэра необходимо пресечь заезд на тротуар автомобилей для выгрузки товара в один из гипермаркетов, расположенных на площади Победы. Соответствующее заявление и фотоматериалы, подтверждающие факт нарушения, передадут в управление ГИБДД.

С проспекта Победы участники совещания переместились на улицу Гагарина, где также назрела необходимость расширения парковочного пространства. Дворец спорта «Спартак» может принять до нескольких сотен посетителей. Вместе с тем, на территории учреждения всего одна небольшая парковка. В настоящий момент рассматривается возможность создания дополнительных стояночных мест близ недостроенного корпуса дворца. Кроме того, напротив учреждения может быть оборудован парковочный карман. Это избавит посетителей от необходимости оставлять автомобили на проезжей части, создавая тем самым аварийную ситуацию.

- Нехватка парковочных мест – серьезная проблема. Вдвойне досадно, если площади есть, но используются нерационально. Сегодня по инициативе и под личным контролем главы Липецка Сергея Иванова продолжается работа по пресечению несанкционированной торговли. Создание на месте стихийного рынка разворотного кольца и парковки позволит нам решить сразу несколько проблем - оградить покупателя от товара сомнительного качества, разгрузить один из самых напряженных участков улично-дорожной сети – площадь Победы - и предотвратить захламление городской территории,- заключил первый заместитель главы администрации Липецка Дмитрий Аверов.







