Культура

сегодня, 15:46

Липецкий художник представит новый арт-проект

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#выставка #музей #Юрий Тятьянин
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Липецкий художник представит новый арт-проект

В экспозицию вошли 40 работ современного искусства.

29 ноября  в Липецком музее народного и декоративно-прикладного искусства состоится открытие выставки по итогам  арт-проекта «Художник и пароход», запущенного известным липецким художником Юрием Татьяниным.

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, Юрий Татьянин – липецкий  художник, работающий в стиле примитивизма, популяризатор направления contemporary art в искусстве в родном городе, автор сборника рассказов в стиле чёрного юмора, создатель целого мира мифологии, не только собственной, но и городской. Творчеству художника свойственна ирония, которая подвергает сомнению многие современные общественные установки и художественные конвенции. В своих картинах Татьянин реагирует на все будоражащие события,  как в новейшей истории искусства, так и в новостном ряду и в повседневной, будничной жизни родного города.

В 2015 году Юрий Татьянин создал более 50 деревянных пароходов, назвав их именами современных российских художников, и предложил им обменять посвященный им пароход на одну из своих работ. В итоге арт-обмена у липецкого художника образовалось 40 работ современного искусства, которые и будут представлены на выставке.

В акции участвовали представители самых разных современных арт-направлений от примитивизма до концептуализма со всей страны от Санкт-Питербурга до Новосибирска. Среди авторов работ – Олег Кулик, Марина Колдобская, Иван Дубяга, Владиамир Мигачев, Сергей и Иван Горшковы, Cергей Бугровский, Сергей Баранов, Олег Ланг, Алесь Фалей, Ольга и Олег Татаринцевы, Леонид Тишков и другие. Работа Ленида Тишкова «Чаепитие с Луной» была обменяна на пароход в дни выставки московского художника в Липецке, проходившей в Липецком музее народного и декоративно-прикладного искусства в августе этого года. 

Выставка продлится до 10 декабря. 

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#выставка #музей #Юрий Тятьянин
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Комментарии (1)

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Харламов Гарик

31 минуту назад
Похож на меня в старости
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