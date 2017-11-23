Общество

29 минут назад

Учения силовиков на стадионе «Металлург» связаны с подготовкой к чемпионату мира по футболу

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#Учения #ФСБ #чемпионат мира по футболу
Учения силовиков на стадионе «Металлург» связаны с подготовкой к чемпионату мира по футболу

Сегодня на стадионе и в его окрестностях будут «обезвреживать террористов» до 14.00.

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GOROD48 выяснил легенду учений силовых структур в районе стадиона «Металлург».

Напомним, что сегодня многих липчан шокировало появление бойцов в камуфляже и бронетехники в центре Липецка. В УФСБ РФ по Липецкой области при этом призвали горожан с пониманием отнестись к некоторым неудобствам.

По нашей информации, эпицентром учений является стадион «Металлург», а отрабатывают силовики возможные действия в случае захвата заложников и проникновения террористов во время тренировки одной из сборных-участниц чемпионата мира по футболу-2018. Как известно, стадион «Металлург» претендует на то, чтобы стать базой для одной из команд, которые в будущем году приедут в Россию.

Учения проходят не первые день. Ранее во вторник, 21 ноября, силовики уже тренировались на самом стадионе. В занятиях задействованы сотрудники ФСБ, ОМОН. Сегодня учения продолжаются как внутри стадиона, так и рядом с ним – например, у отеля «Меркури», в котором следующим летом могут поселиться футболисты одной из сборных.

Работники «Металлурга» рассказали, что представители силовых структур во время учений забегали даже в служебные кабинеты, но при этом на пол никого не укладывали.

Учения сегодня рассчитаны до 14.00.

Любопытно, что сегодня же на 14.30 запланирована пресс-конференция руководства ФК «Металлург» по итогам работы в 2017 году. Если учения вовремя не завершатся, то как журналисты попадут на мероприятие? Но, в крайнем случае, представители масс-медиа могут отснять удивительные кадры.

Видео официальной группы ФК "Металлург" "ВКонтакте"

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#Учения #ФСБ #чемпионат мира по футболу

Комментарии (2)

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Забегите

9 минут назад
В городскую администрацию, там недалеко. Только этих упырей обязательно на пол уложите и сверху ещё попрыгайте.
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Готовьтесь принимать

19 минут назад
Жуликов строителей-ремонтников на Металлурге!
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