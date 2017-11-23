В центре Липецка - бронетехника и вооруженный спецназ

Условных террористов обезвреживают на стадионе "Металлург" и в отеле "Меркури".

Сегодня многих липчан шокировало появление бронетехники в центре Липецка. У стадиона "Металлург" и отеля "Меркури" также были замечены бойцы спецназа. На вопросы о том, что происходит, "вежливые люди" не отвечали, а просто просили прохожих идти по их делам дальше, показывая направление стволами автоматов.



- В Липецке проходят плановые антитеррористические учения. Мы надеемся, что население с пониманием отнесется к временным неудобствам, - прокомментировали ситуацию в УФСБ РФ по Липецкой области.



Впрочем, легенда учений осталась в тайне.