Происшествия
сегодня, 10:03
В центре Липецка - бронетехника и вооруженный спецназ
Условных террористов обезвреживают на стадионе "Металлург" и в отеле "Меркури".
Сегодня многих липчан шокировало появление бронетехники в центре Липецка. У стадиона "Металлург" и отеля "Меркури" также были замечены бойцы спецназа. На вопросы о том, что происходит, "вежливые люди" не отвечали, а просто просили прохожих идти по их делам дальше, показывая направление стволами автоматов.
- В Липецке проходят плановые антитеррористические учения. Мы надеемся, что население с пониманием отнесется к временным неудобствам, - прокомментировали ситуацию в УФСБ РФ по Липецкой области.
Впрочем, легенда учений осталась в тайне.
- В Липецке проходят плановые антитеррористические учения. Мы надеемся, что население с пониманием отнесется к временным неудобствам, - прокомментировали ситуацию в УФСБ РФ по Липецкой области.
Впрочем, легенда учений осталась в тайне.
Липецк цука
Типа вежливый человечек
Ррро
Ррро
спецназ
это они около горсавета и мерии снег чистили
Гость
у вас тоже дрищ после разливного пива
Вежливый человек
Бывалый