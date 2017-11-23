Происшествия

сегодня, 10:03

В центре Липецка - бронетехника и вооруженный спецназ

16 2591
#учения
1
В центре Липецка - бронетехника и вооруженный спецназ

Условных террористов обезвреживают на стадионе "Металлург" и в отеле "Меркури".

Сегодня многих липчан шокировало появление бронетехники в центре Липецка. У стадиона "Металлург" и отеля "Меркури" также были замечены бойцы спецназа. На вопросы о том, что происходит, "вежливые люди" не отвечали, а просто просили прохожих идти по их делам дальше, показывая направление стволами автоматов.

- В Липецке проходят плановые антитеррористические учения. Мы надеемся, что население с пониманием отнесется к временным неудобствам, - прокомментировали ситуацию в УФСБ РФ по Липецкой области.

Впрочем, легенда учений осталась в тайне. 
16 2591
#учения
1

Комментарии (16)

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Липецк цука

5 минут назад
Эти военные зарплату из наших налогов получают вот и нехер им молчать, когда Люди им вопросы задают. Спросили - быстро упал военный и отжался, потом дал ответ.
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Типа вежливый человечек

7 минут назад
Пишу так как говорить не могу, у нас всем вежливым человечкам языки вырезали и зубы вырвали вот мы и молчим всегда.
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Ррро

11 минут назад
Терористы унас они каждый день бывают вы моньяка будете искать долше чем ликвидировать терориста потому что моньяк умнее вас все
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Ррро

14 минут назад
Страна дуралеев и идиотов , как бабки не отмыть ,то сто пудовая тема за торговые уентры была , все понимаю что ну не из брюселя все это было а было это от туда откуда хотят изменить всю схему ,страна которой управляют безмозглые люди
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спецназ

14 минут назад
кто на что учился,кто снег убирать,а кто террористов !!!
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это они около горсавета и мерии снег чистили

17 минут назад
а сказали учения для важности
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Гость

25 минут назад
Всех маски шоу на уборку улицы от снега в Елецкий...
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у вас тоже дрищ после разливного пива

28 минут назад
Террориста номер 1 зовут Владимир
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Вежливый человек

30 минут назад
Skripi зубами. У нас бэтэр и автоматы! Показать где лопаты раздают???
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Бывалый

33 минуты назад
На стадионе Металлург террористов нет! Там одни аферисты!
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