Происшествия

сегодня, 10:03

«Ладу Калину» в страшной аварии перекрутило как в мясорубке (ФОТО)

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#авария #ДТП
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«Ладу Калину» в страшной аварии перекрутило как в мясорубке (ФОТО)

Погибшая под Липецком семья перебиралась на новое место жительства.

Сотрудники полиции установили личности погибших в утренней аварии мужчины женщины и их ребенка. Это 32-летний гражданин Беларуси, его 28-летняя  жена и их 11-месячный сын. При этом, на «Ладе Калине» погибших номера республики Башкортостан. 

Судя по множеству вещей, бытовой технике и домашней утвари, оказавшейся в «Калине», молодая семья перебиралась на новое место жительства.

Обстоятельства аварии, в которой погибла семья пока не ясны. Очевидно, что удар был мощнейшим - «Лада Калина» выглядит как прокрученная через мясорубку груда металла.

Напомним, что сегодня около 05:23 на 25 километре трассы Липецк-Елец возле села Частая Дубрава Липецкого района столкнулись автомобили «Лада Калина» и «Мазда». В аварии погибли три человека - водитель и пассажирка «Лады Калина» и их ребенок. По уточненным данным, в больницу в тяжелом состоянии доставлен третий пассажир «Лады», личность которого пока не установлена. В «Мазде» пострадали трое - водитель и два пассажира. Все они доставлены в больницу скорой помощи Липецка.


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#авария #ДТП
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Комментарии (12)

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Аня

8 минут назад
Целая семья на кладбище,страшно
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гАЛИНА

45 минут назад
Дорогая ЛЕНОЧКА,прими искрение саболезнования,велика утрата,крепитесь,мы тебя очень любим.Царствие небесное безвременно ушедшим твоим близким.СКОРБИМ
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ь

сегодня, 12:39
Очень жалко семью, пусть земля им будет пухом.
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Сенсей

сегодня, 12:23
Всё нормально, покупайте себе сами семейные гробы для быстрого ухода.
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не пат

сегодня, 12:17
как все тупо ...когда же остановят этот автомобильный безпредел....за рулем всяческая мразь которой велосипед то давать опасно в основном мрази лет 20 от роду....
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BLOOD_JO

сегодня, 12:09
Вспомнилась семья актёра Дедюшко, почти идентичная авария, только там они под грузовик влетели. Вот блин судьба.
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Сомневаюсь

сегодня, 12:07
Судя по столкновению скорость была приличная 140 км\ч. На такой скорости не спят.... да и утро....
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Человек из Липецка

сегодня, 12:02
Сколько трагедий за нашу беспечность...Уверен ,что заснул..Вот и такое горе..Как близким перенести такую утрату?! И кроха не жил и они молодые...Все на век останутся --молодыми! И другие поранились тоже горе и какое ...
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Гость

сегодня, 11:49
Так они из Белоруссии или Башкортостана? Определитесь уже!
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Александр

сегодня, 11:45
Уснул за рулём скорее всего .Не спешите отдыхайте пятнадцать минут отдыха вполне достаточно
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