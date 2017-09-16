Происшествия
сегодня, 10:03
«Ладу Калину» в страшной аварии перекрутило как в мясорубке (ФОТО)
Погибшая под Липецком семья перебиралась на новое место жительства.
Сотрудники полиции установили личности погибших в утренней аварии мужчины женщины и их ребенка. Это 32-летний гражданин Беларуси, его 28-летняя жена и их 11-месячный сын. При этом, на «Ладе Калине» погибших номера республики Башкортостан.
Судя по множеству вещей, бытовой технике и домашней утвари, оказавшейся в «Калине», молодая семья перебиралась на новое место жительства.
Обстоятельства аварии, в которой погибла семья пока не ясны. Очевидно, что удар был мощнейшим - «Лада Калина» выглядит как прокрученная через мясорубку груда металла.
Напомним, что сегодня около 05:23 на 25 километре трассы Липецк-Елец возле села Частая Дубрава Липецкого района столкнулись автомобили «Лада Калина» и «Мазда». В аварии погибли три человека - водитель и пассажирка «Лады Калина» и их ребенок. По уточненным данным, в больницу в тяжелом состоянии доставлен третий пассажир «Лады», личность которого пока не установлена. В «Мазде» пострадали трое - водитель и два пассажира. Все они доставлены в больницу скорой помощи Липецка.
Судя по множеству вещей, бытовой технике и домашней утвари, оказавшейся в «Калине», молодая семья перебиралась на новое место жительства.
Обстоятельства аварии, в которой погибла семья пока не ясны. Очевидно, что удар был мощнейшим - «Лада Калина» выглядит как прокрученная через мясорубку груда металла.
Напомним, что сегодня около 05:23 на 25 километре трассы Липецк-Елец возле села Частая Дубрава Липецкого района столкнулись автомобили «Лада Калина» и «Мазда». В аварии погибли три человека - водитель и пассажирка «Лады Калина» и их ребенок. По уточненным данным, в больницу в тяжелом состоянии доставлен третий пассажир «Лады», личность которого пока не установлена. В «Мазде» пострадали трое - водитель и два пассажира. Все они доставлены в больницу скорой помощи Липецка.
Аня
гАЛИНА
ь
Сенсей
не пат
BLOOD_JO
Сомневаюсь
Человек из Липецка
Гость
Александр