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сегодня, 08:10

Накануне дня города в Липецке провалился мост

19 2154
#ЧП
Накануне дня города в Липецке провалился мост

С площади Мира невозможно пройти на правый берег реки Воронеж по правой стороне Петровского моста.

День города в Липецке начался с ЧП: на правой стороне Петровского моста обвалилась пешеходная дорожка. 

Провал обнаружил горожанин, который шёл через мост с площади Мира на площадь Петра Великого. Испугавшись дальнейшего обрушения пролета, он повернул обратно.

В настоящий момент провал в мосту никем не контролируется. Он не ограждён.

Напомним, что это уже третье ЧП подобного рода в Липецке на этой неделе (ранее проваливается асфальт на проезжей части улицы Кривенкова и во дворе дома на бульваре Есенина).

Не далее как вчера на Депутатской часе, речь на котором шла о состоянии дорог, депутат горсовета Борис Бондарев в который раз поднял тему реанимации муниципальной программы ремонта мостов. И вновь услышал от чиновников, что средств на эту работу в бюджете нет (реконструкция Петровского моста несколькими годами ранее была оценена в 1,1 млрд рублей).
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19 2154
#ЧП

Комментарии (19)

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Веня

44 секунды назад
А может быть, а смысл?...если только сказать ему, ЧТО МЭР СКАЗАЛ, Я МОСТ ОТРЕМОНТИРУЮ, КОГДА ПУТИН ЛИЧНО МЕНЯ ПОПРОСИТ ОБ ЭТОМ...как в нижнем тагиле
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А может быть

2 минуты назад
Путину эти фотки отправить. Интересно, когда это всё рухнет, кто-нибудь понесет наказание за покалеченных и погибших?
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???

6 минут назад
Разве уже день города? Или у нашей администрации нет будней? Одни праздники?
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))))

12 минут назад
А на Советской какой колхоз! Как вам цветные камешки под деревьями??? Зря лебедей не понаставили, как у домов в их родной дярёвне!
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Катрин

21 минуту назад
Пусть его ремонтирует НЛМК,или вообще снести
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Человек города

30 минут назад
123, чиновника по мостам не ходят -зачем им мосты -ул Советская это да -вылизали одну улицу на весь город и отчитались-галочку поставили ....обидно ох как обидно ...за свой город
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Бордюров навалите !

30 минут назад
Бордюров навалите и плиткой замостите.
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пенсионерка-

36 минут назад
зато бордюры меняют где надо и не надо -разворочали весь город остановки не оборудованы хотя бы временные удобства -это какие деньжища -тротуарная дорожка -где въезд на 3-й хлебозавод не оборудована для колясочников и рабочих не видно уже две недели -да что говорить чиновники по мосту не ходят .- обидно за всё это разгильдяйства иначе никак не назовёшь !!!!!!
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дурак

39 минут назад
денежки на ремонт ул.Советской потрачены, а нужно было мост ремонтировать
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пассажир

39 минут назад
С площади Мира невозможно пройти на правый берег реки Воронеж по правой стороне Петровского моста, а скоро и проехать будет нельзя
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