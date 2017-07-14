Накануне дня города в Липецке провалился мост

С площади Мира невозможно пройти на правый берег реки Воронеж по правой стороне Петровского моста.

День города в Липецке начался с ЧП: на правой стороне Петровского моста обвалилась пешеходная дорожка.



Провал обнаружил горожанин, который шёл через мост с площади Мира на площадь Петра Великого. Испугавшись дальнейшего обрушения пролета, он повернул обратно.



В настоящий момент провал в мосту никем не контролируется. Он не ограждён.



Напомним, что это уже третье ЧП подобного рода в Липецке на этой неделе (ранее проваливается асфальт на проезжей части улицы Кривенкова и во дворе дома на бульваре Есенина).



Не далее как вчера на Депутатской часе, речь на котором шла о состоянии дорог, депутат горсовета Борис Бондарев в который раз поднял тему реанимации муниципальной программы ремонта мостов. И вновь услышал от чиновников, что средств на эту работу в бюджете нет (реконструкция Петровского моста несколькими годами ранее была оценена в 1,1 млрд рублей).

