Общество

27 минут назад

Бывшего главу Становлянского района увековечили в бронзе при жизни

6 249
#Становлянский район
Бывшего главу Становлянского района увековечили в бронзе при жизни

Как сообщает отдел культуры, спорта и молодежной политики Становлянского района, в райцентре открыт барельеф бывшего главы района Владимира Герасимова.

Примечательно, что бывший глава, возглавлявший район 14 лет, ушел в отставку в 2013 году, жив и здоров, и получил признание земляков при жизни.

Родился Владимир Герасимов 8 октября 1951 г. в деревне Суббочево Становлянского района Липецкой области. Окончил Воронежский сельскохозяйственный институт. Работал агрономом совхоза, служил в армии. После демобилизации работал агрономом- агрохимиком Елецкой агрохимлаборатории, председателем колхозов, в партийных и советских органах. В августе 1991 г. - председатель Становлянского районного совета депутатов. С октября 1993 г. - январь 1996 г. - 1-й заместитель главы администрации Становлянского района. С 1996 - 1999 г. - генеральный директор спиртзавода. С 1999 по 2013 год - глава администрации Становлянского района.

Правление районом Владимира Герасимова ознаменовано хорошими экономическими показателями, введением 5%-х сборов со всех трудящихся на благоустройство района. Район был объявлен «зоной без мата». За мат в Становом нещадно штрафовали. 

Фото: stanovoekultura.ucoz.ru

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#Становлянский район

Комментарии (6)

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гостья

1 минуту назад
пора уж мавзолей строить и общий для всех чиновников
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Ленин

3 минуты назад
Вы че там вообще стыд потеряли ? За сборы с трудящихся и зону без мата пямятник ? Или вы специально над нищим народом издеваетесь? Вы скоро доиграетесь терпение лопнет !
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народ

11 минут назад
И на всякую мразь тратить бронзу деньги. Это была его работа.
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Ура!

15 минут назад
Давайте ещё мавзолей Тербунатору Великому построим.
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Сюрреализм

17 минут назад
посмотрите в биографии НОВОГО СВЯТОГО. Он спирт гнал для спаивания народа и требовал с сельских алканов, чтобы не матюкались ...
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Совсем

24 минуты назад
оккуели
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