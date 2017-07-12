Бывшего главу Становлянского района увековечили в бронзе при жизни

Как сообщает отдел культуры, спорта и молодежной политики Становлянского района, в райцентре открыт барельеф бывшего главы района Владимира Герасимова.

Примечательно, что бывший глава, возглавлявший район 14 лет, ушел в отставку в 2013 году, жив и здоров, и получил признание земляков при жизни.

Родился Владимир Герасимов 8 октября 1951 г. в деревне Суббочево Становлянского района Липецкой области. Окончил Воронежский сельскохозяйственный институт. Работал агрономом совхоза, служил в армии. После демобилизации работал агрономом- агрохимиком Елецкой агрохимлаборатории, председателем колхозов, в партийных и советских органах. В августе 1991 г. - председатель Становлянского районного совета депутатов. С октября 1993 г. - январь 1996 г. - 1-й заместитель главы администрации Становлянского района. С 1996 - 1999 г. - генеральный директор спиртзавода. С 1999 по 2013 год - глава администрации Становлянского района.

Правление районом Владимира Герасимова ознаменовано хорошими экономическими показателями, введением 5%-х сборов со всех трудящихся на благоустройство района. Район был объявлен «зоной без мата». За мат в Становом нещадно штрафовали.

Фото: stanovoekultura.ucoz.ru