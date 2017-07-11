Под Липецком откроется новая база отдыха

С гольфом, горными убежищами и пляжем.

Администрация села Доброе Липецкой области планирует открыть мини-базу отдыха. Новая зона притяжения туристов, отдыхающих и спортсменов появится на месте старого стадиона. Об этом GOROD48 рассказала специалист администрации Доброго Елена Идрисова.



- Расположение нового спортивного туристическо-развлекательного комплекса «Заречье» выбрано по нескольким причинам, в том числе из соображения близости к водоему. «Заречье» займет левый берег реки Воронеж, рядом со въездом в Доброе, - уточнила Елена Идрисова. - Создание комплекса «Заречье» было ранее заложено в бюджет Доброго. Сейчас на стартовые работы объявлен тендер.



Проект «Заречья» предполагает строительство туристических домиков, беседок, домика охраны, стоянки и ограждения. На эти цели готовы потратить адекватную, совсем не астрономическую, сумму — чуть более 5 млн рублей. Уже в течение этого года в новом комплексе появятся четыре малые и одна большая беседки, домик для охраны, домики для гостей в исполнении «эконом-класс». Домики должны быть изготовлены из хвойных, твердых пород дерева, защищенных от насекомых, стойкие к гниению и без обработки химикатами. В комплект одного домика должна входить дверь, окно, две кровати с матрасом, две откидных кровати с матрасом, стол, тумбочка.



Как рассказала Елена Идрисова, приемка работ запланирована на срок до 25 сентября. Не исключено, что «Заречье» сразу введут в эксплуатацию. На территории комплекса планируется также организация поля для гольфа, проведение развлекательных и спортивных мероприятий, зона торговли, пляжные сооружения и горные убежища, парк отдыха.



Пока «Заречье» видят для мини-базу отдыха на теплое время года, но рассматриваются варианты использования обновленной благоустроенной территории и осенне-зимний период. Впрочем, можно быть уверенном в одном - новая расположенная близ Липецка рекреационная площадка не останется без внимания туристов, и Доброе выйдет на уровень развития.