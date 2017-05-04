Липчане третий день не по своей воле питаются в кафе

Приготовить пищу дома нельзя.

В редакцию GOROD48 обратилась жительница дома №27/2 по улице Зегеля в Липецке. Нина Ивановна сообщила, что со 2 мая ее дом отключен от подачи газа. Третий день семья вынуждена питаться по кафе, а не домашней пищей.



- Со второго мая вся многоэтажка живет без газа. Мы куда только не обращались. Даже в приемную мэра Липецка и губернатора Липецкой области, - перечисляет липчанка. - Больше всего нас удручил ответ из департамента ЖКХ администрации Липецка, где нам сказали ждать и терпеть: дескать, многие по полгода без газа живут. Никаких сроков возобновления подачи энергоресурса нам никто не называет.



Впрочем, в «Газпром газораспределение Липецк» прояснили сложившуюся ситуацию. Оказалось, что сейчас запускать газ опасно.



- 2 мая в доме №27/2 по улице Зегеля проводилось техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, в ходе которого специалистами филиала «Газпром газораспределение Липецк» было выявлено отсутствие тяги в вентиляционных каналах дома. Для безопасности подача газа в дом приостановлена. В доме работает специализированная организация, которая занимается устранением проблем с вентиляцией. После того, как наша компания получит акт об обследовании вентиляции с заключением о ее исправности, подача газа в дом будет возобновлена, - сообщила советник генерального директора АО «Газпром газораспределение Липецк» по связям с общественностью Татьяна Семенова.



Точный срок подачи блага цивилизации в дом самого центра Липецка не уточняется. Не могут его назвать и в УК «Привокзальная», которая обслуживает дом: специалистов по данной теме нет на работе.