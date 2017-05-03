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19 минут назад

Липецкая вечЁрка: труп у реки, выпавший из окна ребенок и письмо Путину

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: труп у реки, выпавший из окна ребенок и письмо Путину
Представляем вашему вниманию обзор самых интересных новостей Липецка и региона по мнению интернет-пользователей в среду, 3 мая.

Больше всего внимания липчан было приковано к страшной находке. У берега реки нашли тело.

Зато другая страшная по фабуле история завершилась хорошо: ребенок выпал из окна многоэтажного дома. 

Шквал мнений вызвало сообщение о скорой отставке главы района. Пора ли ждать смену? 

Не менее оживленно липчане делились насчет письма Путину от местной сироты. Женщина жалуется президенту на притеснения. 

Самой положительной новостью сегодня липчане назвали подробности приема родов автоинспекторами. 
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#обзор #события #вечЁрка

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