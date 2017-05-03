В Чаплыгинском районе могут сменить главу

по состоянию здоровья.

В Чаплыгине ходят слухи о плохом самочувствии главы районной администрации Николая Климова. Мол, 66-летний бессменный с 1991 года (!) руководитель района серьезно болен, и что его готовят к госпитализации в одну из израильских клиник.

Развеять или подтвердить эти слухи не представилось возможным. По словам секретаря районной администрации, Николая Климова нет на рабочем месте. Почему? Без объяснения причин. Не удалось дозвониться до главы райадминистрации и по его мобильному телефону: «Номер не доступен. Оставьте сообщение на автоответчик».

Впрочем, при самом неблагоприятном развитии ситуации должность главы администрации района долго не останется вакантной: в связи с изменением избирательного законодательства, жителей городов и районов области лишили права выбирать глав органов местного самоуправления. Теперь главу назначают депутаты городского или районного Советов после согласования кандидатуры с губернатором.