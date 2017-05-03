Политика

22 минуты назад

В Чаплыгинском районе могут сменить главу

3 331
#Николай Климов #Чаплыгинский район
В Чаплыгинском районе могут сменить главу

по состоянию здоровья.

В Чаплыгине ходят слухи о плохом самочувствии главы районной администрации Николая Климова. Мол, 66-летний бессменный с 1991 года (!) руководитель района серьезно болен, и что его готовят к госпитализации в одну из израильских клиник.

Развеять или подтвердить эти слухи не представилось возможным. По словам секретаря районной администрации, Николая Климова нет на рабочем месте. Почему? Без объяснения причин. Не удалось дозвониться до главы райадминистрации и по его мобильному телефону: «Номер не доступен. Оставьте сообщение на автоответчик».

Впрочем, при самом неблагоприятном развитии ситуации должность главы администрации района долго не останется вакантной: в связи с изменением избирательного законодательства, жителей городов и районов области лишили права выбирать глав органов местного самоуправления. Теперь главу назначают депутаты городского или районного Советов после согласования кандидатуры с губернатором.        

3 331
#Николай Климов #Чаплыгинский район

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мойша Ленин

2 минуты назад
все наше руководство поставлено Израилем
ответить

Боцман

8 минут назад
Непотопляемый Райком Обкомыч.
ответить

11

10 минут назад
Николай Петрович, ЗДОРОВЬЯ ВАМ! Выздоравливайте. Мы Вас любим
ответить

Еще в рубрике

В Липецке деревья подвязывают георгиевскими ленточками
#День Победы #9 мая
1
В Липецке деревья подвязывают георгиевскими ленточками

28 минут назад

Общество
На каждого липчанина построили по 19 кв.см жилья
#строительство #отчет
6
На каждого липчанина построили по 19 кв.см жилья

41 минуту назад

Общество
Житель области получил за обман суда год исправительных работ
#лжесвидетельство
1
Житель области получил за обман суда год исправительных работ

сегодня, 11:25

Общество