Общество
сегодня, 10:06
Сирота пожаловалась Путину на унижение
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И рассказала о трудной жизни.
Жительница Ельца Липецкой области Валентина Перепечина оставила в Сети открытое обращение Владимиру Путину. В своем пространном письме женщина жалуется на унижение со стороны коллег.
- 2 мая мне принесли приказ об увольнении из школы в Ельце якобы за прогул. Завхоз и уборщица оскорбили меня за то, что я детдомовская и нищая, за что мужика нет, кричали на меня матом. Все это было в присутствии моей дочери, которая хорошо учится в школе. Увольнение лишило меня единственного дохода. Теперь у меня нет средств к существованию. А еще из-за зарплаты в 6 500 рублей у меня долги за тепло. Все это время меня принуждали уволиться, кричали, чтобы я объявляла голодовку, - повествует о ситуации автор.
Ельчанка попросила Владимира Путина помочь ей восстановиться на работе и наказать обидчиков.
- 2 мая мне принесли приказ об увольнении из школы в Ельце якобы за прогул. Завхоз и уборщица оскорбили меня за то, что я детдомовская и нищая, за что мужика нет, кричали на меня матом. Все это было в присутствии моей дочери, которая хорошо учится в школе. Увольнение лишило меня единственного дохода. Теперь у меня нет средств к существованию. А еще из-за зарплаты в 6 500 рублей у меня долги за тепло. Все это время меня принуждали уволиться, кричали, чтобы я объявляла голодовку, - повествует о ситуации автор.
Ельчанка попросила Владимира Путина помочь ей восстановиться на работе и наказать обидчиков.
5 1019
антисоциальное государство
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Вовааааа
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че за .....я?