Общество

сегодня, 10:06

Сирота пожаловалась Путину на унижение

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#письмо #обращение #сирота
Сирота пожаловалась Путину на унижение

И рассказала о трудной жизни.

Жительница Ельца Липецкой области Валентина Перепечина оставила в Сети открытое обращение Владимиру Путину. В своем пространном письме женщина жалуется на унижение со стороны коллег.

- 2 мая мне принесли приказ об увольнении из школы в Ельце якобы за прогул. Завхоз и уборщица оскорбили меня за то, что я детдомовская и нищая, за что мужика нет, кричали на меня матом. Все это было в присутствии моей дочери, которая хорошо учится в школе. Увольнение лишило меня единственного дохода. Теперь у меня нет средств к существованию. А еще из-за зарплаты в 6 500 рублей у меня долги за тепло. Все это время меня принуждали уволиться, кричали, чтобы я объявляла голодовку, - повествует о ситуации автор.

Ельчанка попросила Владимира Путина помочь ей восстановиться на работе и наказать обидчиков.
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#письмо #обращение #сирота

Комментарии (5)

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антисоциальное государство

14 минут назад
создали олигархи а путин только руководит . Это капитализм детка ни какой защиты от него не будет .
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222

36 минут назад
завхоза и уборщицу расстрелят!
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Вовааааа

40 минут назад
У нас вооще * разруха полная.
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111

47 минут назад
Как не стыдно Путину с ошибками писать!
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че за .....я?

сегодня, 10:12
сука! несколько десятков поколений откинулось с верой в царя. и тут вновь ?
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