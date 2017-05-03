Выпавший из окна малыш отделался легким испугом

У двухлетнего мальчика - легкое сотрясение мозга и ссадины.

Вчера утром из окна второго этажа дома по улице Индустриальной в Липецке выпал двухлетний мальчик. Случилось это тогда, когда его родители еще спали.



Малыша госпитализировали в областную детскую больницу.



- Учитывая обстоятельства, можно сказать, что ребенок отделался наилегчайшими травмами. У него - легкое сотрясение мозга и ссадины на конечностях, - сообщили GOROD48 в травматологическом отделении стационара.