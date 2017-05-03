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Выпавший из окна малыш отделался легким испугом

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#ЧП #падение из окна
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Выпавший из окна малыш отделался легким испугом

У двухлетнего мальчика - легкое сотрясение мозга и ссадины.

Вчера утром из окна второго этажа дома по улице Индустриальной в Липецке выпал двухлетний мальчик. Случилось это тогда, когда его родители еще спали.

Малыша госпитализировали в областную детскую больницу.

- Учитывая обстоятельства, можно сказать, что ребенок отделался наилегчайшими травмами. У него - легкое сотрясение мозга и ссадины на конечностях, - сообщили GOROD48 в травматологическом отделении стационара.
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#ЧП #падение из окна
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Комментарии (2)

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народ

33 минуты назад
Родители просидят в интернете всю ночь , и спят без задних ног . До детей им что ли , когда спать охота !
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ммм

52 минуты назад
родители !!! вы ,,,,,,,,,,,,???
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