Происшествия
сегодня, 11:41
Выпавший из окна малыш отделался легким испугом
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У двухлетнего мальчика - легкое сотрясение мозга и ссадины.
Вчера утром из окна второго этажа дома по улице Индустриальной в Липецке выпал двухлетний мальчик. Случилось это тогда, когда его родители еще спали.
Малыша госпитализировали в областную детскую больницу.
- Учитывая обстоятельства, можно сказать, что ребенок отделался наилегчайшими травмами. У него - легкое сотрясение мозга и ссадины на конечностях, - сообщили GOROD48 в травматологическом отделении стационара.
Малыша госпитализировали в областную детскую больницу.
- Учитывая обстоятельства, можно сказать, что ребенок отделался наилегчайшими травмами. У него - легкое сотрясение мозга и ссадины на конечностях, - сообщили GOROD48 в травматологическом отделении стационара.
2 1221
народ
ммм