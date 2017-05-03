Общество

33 минуты назад

Автоинспекторы навестили липчанку, у которой приняли роды

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#роды
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Автоинспекторы навестили липчанку, у которой приняли роды

Мать и новорожденная девочка чувствуют себя прекрасно.

Накануне около 12 часов дня к экипажу ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Виктора Баурина и лейтенанта полиции Евгения Корабельникова, дежуривших на площади Революции в Липецке , обратился растерянный водитель. Сильно нервничая, мужчина сообщил, что его супругу необходимо срочно доставить в роддом, требуется помощь в сопровождении.

С включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом патрульный автомобиль ДПС срочно двинулся к областному перинатальному центру, сопровождая машину с беременной женщиной. Однако уже у самого центра у женщины начались преждевременные роды, времени на транспортировку не оставалось.

Разложив сиденье, полицейские приняли роды. Они также помогли оказать самую первую помощь новорожденной девочке, так как ее жизни грозила реальная опасность - шею ребенка обмотало пуповиной. Новорожденная, которой дали имя Полина весит 3 кг 100 гр. 

Сегодня полицейские навестили молодую мать.

- Новорожденная девочка чувствует себя удовлетворительно и вместе с мамой готовится к выписке, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Медицинские специалисты отметили грамотную помощь, оказанную дорожными полицейскими.

- Такая помощь оказалась очень своевременной и грамотно выполненной, - отметила заместитель главного врача областного перинатального центра Ульяна Ульяшева. – Медики, комментируя это происшествие, даже в шутку называли дорожных полицейских коллегами.

Виктор Баурин служит в Госавтоинспекции без малого, девятнадцать лет, Евгений Корабельников - девять. Были у них и задержания опасных правонарушителей, погони за пьяными водителями. Буквально за час до необычного происшествия они задержали автомобилиста, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Но такого случая не было на памяти, пожалуй, всех липецких дорожных полицейских. Правильно действовать в неординарной ситуации Виктору Баурину и Евгению Корабельникову помогли знания, полученные при обучении оказанию первой помощи пострадавшим.

- Мы очень довольны, что помогли появиться на свет новому человечку, - сказали сотрудники Госавтоинспекции. Ведь сам Виктор является отцом одиннадцатилетнего сына и тринадцатилетней дочери, а у Евгения растет шестилетний сынишка.

В семье липчанки, которой они помогли теперь трое детей, и все девочки. Сегодня женщина тепло поблагодарила автоинспекторов и от себя, и от имени всей своей семьи. Если бы не вовремя оказанная сотрудниками ДПС помощь, события могли развиваться по неблагоприятному сценарию.



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#роды
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Комментарии (2)

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Гость

11 минут назад
Очень трогательно, мужики красавцы, я аж прослезилась :) Здоровья маме и малышке!
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А что это за девочка и где она живёт..?

15 минут назад
ЛИПЧНАКА - это, наверное, как америкосовская "МАЗАФАКА"! :-)
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